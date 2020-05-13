5•16德甲重開 仲有3日

5‧16德甲重開！德甲將成為首個復賽的歐洲主流聯賽。聯賽重啟後，焦點落在冠軍爭奪戰身上，究竟拜仁慕尼黑保持四分優勢捧盃？還是次席的多蒙特後來居上？



拜仁回穩天命所歸



拜仁慕尼黑可說是新冠疫情的贏家，皆因射手羅拔利雲度夫斯基、中堅歷卡斯蘇尼等主將原本應在球季關鍵階段養傷，但他們受惠於德甲暫停，現已全面康復並準備好在德甲重開後衝刺。利好消息帶動，拜仁有望聯賽完成八連霸偉業。



利雲於二月尾受傷並隨即接受膝部手術，預計四月才復出。然而德甲因疫情暫期，趁機安心休養並已恢復操練，可望以十足狀態迎接聯賽重開，前拜仁隊長馬圖斯亦對他寄望甚殷：「他在球隊的作用，猶如巴塞隆拿的美斯，是拜仁的取勝保證。」他康復後有望延續本季廿三輪德甲入二十五球的腳風，跟德甲收錄十一球、九助攻的基拿比，組成無堅不催的攻擊線。



防線方面，原本提早收咧的歷卡斯蘇尼亦因聯賽推遲而得以重返賽場。拜仁在攻守兩端都更有保證，隨時在本月尾作客擊敗多蒙特，進一步拉開分數差距。



多蒙特攻強防守弱



多蒙特能夠在歇冬後重回正軌升上次席，全靠一月加盟的射手艾寧夏蘭特火速融入球隊，與另一年青翼鋒查頓辛祖組成火力驚人組合。可是蜂軍防線不穩的問題始終未能解決，對聯賽長途戰甚為吃虧，恐難後上趕過拜仁慕尼黑封王。



一月歇冬後多蒙特在八輪聯賽收錄七勝一負，由原本的第五位升至次席，落後榜首拜仁四分。該隊回勇全因夏蘭特來投，他在上述八場德甲狂轟九球，並與本季德甲交出十五次助攻及攻入十四球的翼鋒辛祖十分合拍，前者矢言：「我在多蒙特有個好開始，有信心在重開後延續下去。」



兩人領銜的蜂軍勢延續「有前無後」的打法，但其餘下九輪對手包括本周末的史浩克04、拜仁和RB萊比錫等實力份子，至今失掉三十三球的脆弱防線較拜仁多出七球，恐要獲利回吐。他們要後上壓過拜仁難度甚大，但應可保住次席位置。



歐戰席位亂局



德甲頭四直入來季歐聯分組賽；第五與德國盃盟主直入歐霸分組賽，第六則先出戰歐霸外圍賽。目前第三、四位爭持激烈，慕遜加柏則平穩，三哥RB萊比錫因歐聯而分心，有跌出四名危機。利華古遜以近況計住第五位不難，第六位的史浩克04狀態差勁，勢被其後的禾夫斯堡趕過。



降班形勢明朗



升班馬柏達邦戰力不足，在聯賽暫停前已六輪不勝只得一和五負，勢成包尾大幡降回德乙。而另一直接降班席位預料在雲達不來梅和杜塞爾多夫身上產生，以陣上表現計前者厄運難逃。至於倒數第三就要踢升降班附加賽，目前多達五隊都有危機，看走勢以目前聯賽三連敗的奧格斯堡最差。