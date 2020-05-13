﻿傳再戰荷里菲特 泰臣弗爆出山

前世界重量級拳王泰臣上月透露準備復出參戰慈善賽，近期頻頻於社交媒體上載練習短片，周一最新片段可見他身形甚弗，更揚言：「我回來了。」其死敵荷里菲特上周亦表示將參加慈善賽，故有傳二人將再對決，叫網民期待非常！



二○○五年退役的泰臣上月曾於社交平台透露正為復出參加表演賽做準備，當時表示：「我正積極訓練，不過身體狀況已大不如前，訓練一會兒已十分疲累。」不過，五十三歲的他周一再上載練拳片段，可見狀態不俗，步法靈活且拳速和力量猶在，最後更揚言：「我回來了。」



齊表態打慈善賽



恰巧，曾於擂台被泰臣上咬耳朵的死敵荷里菲特上周亦上載訓練片段，五十七歲的後者同樣表示正準備復出參加慈善賽，因此有傳兩位傳奇拳王將再一決高下。



如最終成事，實為拳迷福音，網民興奮道：「期待萬分！他倆每次對決都十分經典！」