﻿復賽採主客制 史達寧有保留

英國政府周一准許國內體育賽事，六月一日起閉門恢復。英超賽會隨即開會商討對策，考慮重新採用主客制，避免部份球隊拒絕中立場而影響復賽計劃，但目前另一阻礙就是球員對重啟聯賽的態度，曼城翼鋒史達寧直言存有憂慮。



周一英國政府公佈關於復工和復產的安排，其中涉及體育賽事：「體育賽事可在六月一日起，於閉門進行的情況陸續恢復。」英超賽會隨即召開會員大會，行政總裁馬達斯表示：「英超二十隊都一致希望比賽重開。至於會否按預期於六月二十日重啟，就要視乎政府和醫療專家的建議。」



同時，政府一直建議復賽要在中立場進行，但有三分二球隊反對，前者正考慮批准用回主客場制，不過能否復賽還要看球員意願。史達寧率先表態：「我內心很複雜，自己很想復賽，但要顧及全體人員安全，英超應該在充分保障下才重開。」