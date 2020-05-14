德甲攻略 大盤天下 5•16德甲重開 仲有2日

德甲重開前，必須做足盤路功課，屆時重錘出擊贏開巷，當中球季至今入球大盤更堪稱贏盤率極高。事關於暫停前已進行的二百二十四場德甲當中，有一百五十場的總入球超過兩球，即百分之六十七的賽事開出兩球半「大」，如此好路數實在是最強數據﹗



拜仁作客愛屠殺 多蒙特主場著火



長追大盤都要玩得精明，揀選合適賽事下注三球半「大」獲利更加豐厚。拜仁慕尼黑的攻擊火力冠絕群雄，更不會受到客場因素限制，今季德甲作客有七十五個巴仙開出三球半「大」；而多蒙特主場開三球半「大」的比率亦同樣達到四分三，一於推介予各位備忘。



羅拔利雲度夫斯基今季廿五個德甲入球中有十一個於客場取得，加上翼鋒基拿比亦有七個，難怪拜仁可以在十二場作客聯賽攻入三十五球。該隊在上述十二仗中九次開出三球半「大」，餘下五次德甲作客包括在周日鬥實力平平的柏林聯、亦會造訪尾二雲達不來梅，勢可大開殺戒，追大有「錢」途。



至於多蒙特以四十一球成為主場火力最強勁的球隊，特別是射手艾寧夏蘭特來投後火力更猛，近四次地頭出戰狂取十五球，周六主場對史浩克04隨時再開三球半「大」。



賀咸芬地頭做騷 緬恩斯出征旺門



三球半「大」回報高，風險亦高，作為對沖可選擇低風險的兩球半大盤。賀芬咸在主場入得又失得，今季德甲十三次地頭出擊十一次總入球超過兩球，比率高達八成半。至於緬恩斯則是作客兩球半大盤的常客，十二仗十一次總入球逾兩球，九十二個巴仙開「大」值得留意。



賀芬咸於主場出戰經常與對手大手交易，由克羅地亞射手卡拉馬歷率領的鋒線在十三仗中攻入十九球，但以隊長班捷文胡比拿為首的後防卻中門大開，共失三十一球，難怪球隊十一次開出兩球半「大」。他們周六地頭對同樣攻守失衡的哈化柏林，一於追「大」。



而緬恩斯於作客時猶如不設防，十二仗共失三十二球冠絕群雄，幸好他們在瑞典中場古艾臣帶領下總能夠取得入球，致使其中十二次開兩球半「大」。該隊餘下五仗客場德甲賽事，包括周日造訪科隆一戰，無妨繼續追捧大盤。







緬恩斯作客大細



今季12場作客11次 92%



總入球超過2球 大盤（2.5球）







賀芬咸主場大細



今季13場主場11次 85%



總入球超過2球 大盤（2.5球）







多蒙特主場大細盤



今季12場主場9次 75%



總入球超過3球 大盤（3.5球）







拜仁作客大細盤



今季12場作客9次 75%



總入球超過3球 大盤（3.5球）







其他精選球隊盤路



法蘭克福─作客輸



法蘭克福今季德甲十二次作客輸九仗，造訪前列份子包括多蒙特、慕遜加柏和RB萊比錫等更是全敗。該隊餘下賽程還需作客拜仁慕尼黑和禾夫斯堡，緊記追對家。



法蘭克福作客戰績



今季12場



作客輸9場



75%作客輸







柏達邦─主半大



包尾大幡柏達邦實力平庸，就算主場出擊往往未到半場已大幅落後，所以今季十三仗主場聯賽九次總入球超過一球，餘下四輪地頭聯賽一於追捧半「大」。



柏達邦主場半場大細



今季13場主場9次半場



總入球超過1球



69%主場半大







科隆─客半輸



科隆的作客盤路十分明顯，十三次遠征九度於半場落後，無論面對班霸如多蒙特和拜仁慕尼黑，抑或實力平平的杜塞爾多夫和柏林聯等都無力抵抗，一於長追。



科隆作客半場戰績



今季13場



作客9次半場輸波



69%半場輸







不來梅─客半大



雲達不來梅目前於德甲積分榜排尾二，但翻查作客表現並不失禮，尤其在上半場能夠攻入十一球，令到十三仗客場聯賽有八場於換邊前總入球逾一球。



不來梅作客半場大細



今季13場作客8次半場



總入球超過1球



62%作客半大