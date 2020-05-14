﻿防疫憂慮未消 英超周一復操

英超復賽獲英國政府開綠燈後，廿隊即有意下周一復操，據指賽會已給球隊復操防疫手冊，球員也收到相關指引。然而，不少球員拒絕在疫情消失前復操，消息指賽會周三已跟球員開會，軟硬兼施望球員願意重新投入操練。



據指各支英超球隊打算下周一復操，為保障球員不會因而感染新冠肺炎病毒，消息指每隊已收到一本達四十頁的防疫手冊，包括要求每隊每周為球員進行兩次病毒檢測，訓練時要確保球員有足夠的距離等。英格蘭球員工會也向球員發出指引，要求他們操練期間，嚴格遵守球會指引。



賽會向各隊解畫



不過，繼曼城球星阿古路和史達寧早前對復賽表達憂慮後，阿士東維拉領隊甸史密夫和白禮頓會方透露，各有兩名和一名球員明確表示不會復操。為消除球員疑慮，賽會周三已跟各隊隊長開會，據報解釋防疫措施外，還強調復賽有任何差池，球員收入將蒙受損失。