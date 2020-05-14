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﻿巨星峰會一致要求復賽

2020-05-14 列印
  據報，NBA球員工會主席基斯保羅（CP3）周一召集勒邦占士、安迪杜古普、史堤芬居利和杜倫等多名超級巨星，舉行電話會議商討復賽事宜。眾星一致希望今季能復賽之餘，工會民意調查也朝同一方向，叫網民更為樂觀。

　　消息指，CP3周一私下找一班超級巨星舉行電話會議，參與球星包括大帝、字母哥、韋斯博克和李安納等。會議中，他們都一致同意一旦聯盟宣布復賽，便願意在做足防護措施下參賽。

　　球員工會周二也向球員發短訊，調查他們對於復賽的意願，雖然未有披露詳細結果，但消息指大部份球員都願意安全得到確保下復賽，惟不希望取消常規賽。同日，據報NBA總裁蕭華也與董事會成員進行電話會議，期間表示將於二至四星期內就復賽作決定，網民樂觀道：「最重要是一班巨星肯打。」
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