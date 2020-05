德甲明晚重開 打吡戰捧多蒙特

德甲明晚重開立即迎來重量級大戰,就是多蒙特主場對史浩克04的魯爾區打吡。蜂軍雖有多名主將缺陣,但四名「少蜂隊」年輕星將包括中場祖利安白蘭特、翼鋒查頓辛祖和杜根夏薩特,以及射手艾寧夏蘭特已多次證明可擔當重任,今仗閉門作賽下,定必輕鬆擊敗久沉的史浩克。



多蒙特今仗有隊長馬高列奧斯和中堅薩加度受傷倦勤;一對硬朗中場韋素和安利簡恩亦因肌肉問題大有機會缺陣,幸好還有實力非凡的「少蜂隊」。可勝任中前場多個位置的祖利安白蘭特,預料會墜後與悍將湯馬士迪蘭尼扼守中場,他矢言會做好攻守串連的角色:「我已做好準備,目前感覺很好,很期待重返場。」







史浩克對上7戰4和3負



「少蜂隊」三叉戟,由查頓辛祖、杜根夏薩特和艾寧夏蘭特聯手,他們今季於德甲合共收錄廿八個入球、廿六次助攻,當中後者於一月來投後八輪入九球,領軍期間取得七勝一負,由第五位升到次席。這名十九歲挪威中鋒豪言會在今場打吡戰有所作為:「我過往曾參加過不同打比戰,但重要性當然不及魯爾區打吡。就算沒有觀眾,我都會全力以赴取得士哥。」



相反史浩克在聯賽暫停前狀態平平,七輪聯賽只得四和三負,包括以0:5大敗予拜仁慕尼黑和RB萊比鍚,今仗面對實力與兩隊相若的多蒙特,恐怕劫數難逃。再者該隊今仗亦有隊長馬斯卡利和中堅史譚保利缺陣,後防新星奧辛卡巴克亦上陣成疑,實力受損下更難與死敵周旋。



多蒙特 vs 史浩克04



星期六8 周六晚上9:30



有線652、612台、now671台、FOX+直播



頭條推介



主勝 (1.36倍)



波膽4:1 (18倍)







慕遜加柏欺弱有法



慕遜加柏今季欺善怕惡,德甲面對中下游球隊往往都全取三分,明晚作客第十二位的法蘭克福可望延續走勢。再者該隊鋒將史甸度近期腳風大順,有此子作入球保證,客勝穩如泰山。







鬥中下游11勝1和1負



目前排第四的慕遜加柏,今季對前列球隊時輸多贏少,但面對中下游卻醒神,十三次與十位以後的球隊交鋒收錄十一勝一和一負,包括首循環曾主場4:2擊敗今場對手法蘭克福,趁後者在聯賽暫停前三連敗,可望再下一城。



況且,三十一歲的史甸度過去五場德甲入五球,今仗勢可接連士哥領軍奏捷。



法蘭克福 vs 慕遜加柏



星期六13 周六深夜12:30



有線652、612台、now671台、FOX+直播







頭條推介



客勝 (2.15倍)



波膽1:2 (7.5倍)







拜仁再亮劍開殺戒



拜仁慕尼黑在德甲暫停前已連續十一輪不敗,周日晚作客鬥柏林聯,更有高效射手羅拔利雲度夫斯基傷瘉復出,可謂如虎添翼。該隊今仗大勝無難度,捧客勝之餘,還可兼顧三球半「大」。







利雲傷瘉襲柏林聯



當德甲於三月初停擺前,拜仁連續十一輪收錄十勝一和,唯一失分就是與第三位的RB萊比鍚互交白卷。



再者在暫停前最後兩輪聯賽都倦勤的「利雲」,現已康復可再次展現廿三輪入二十五球的腳風,面對比降班區域高十二分而戰意成疑的柏林聯,肯定不會留手大開殺戒,客勝和大盤可同時支持。



柏林聯 vs 拜仁慕尼黑



星期日9 周日深夜12:00



有線652、612台、now671台、FOX+直播



頭條推介



客勝 (1.10倍)



入球大細 大(3.5球) (2.07倍)







德甲其餘首輪推介



RB萊比錫 vs 弗賴堡



星期六9 周六晚上9:30



有線652、612台、now671台、FOX+直播



萊比錫在德甲暫停前二連和,由次席跌落第三,停擺兩個月銳意重整旗鼓。該隊明晚對弗賴堡可重回勝軌。



頭條推介 主勝 (1.21倍)







奧格斯堡 vs 禾夫斯堡



星期六10 周六晚上9:30



FOX+直播



奧格斯堡在歇冬後八輪德甲只得一勝一和六負,明晚主場鬥過去六場聯賽三勝三和的狼堡,料難逃一劫。



頭條推介 客勝 (2.02倍)







杜塞爾多夫 vs 柏達邦



星期六11 周六晚上9:30



FOX+直播



柏達邦本屆僅有四場勝仗,就包括主場2:0擊敗杜塞爾多夫。再者主隊連續四輪主場不勝,今仗宜敲冷。



頭條推介 客勝 (3.40倍)







賀芬咸 vs 哈化柏林



星期六12 周六晚上9:30



FOX+直播



賀芬咸連續五輪不勝對近三仗沒贏波的哈化柏林,勝負難料。反觀近三次交手兩度開三球半「大」,宜再追。



頭條推介 入球大(3.5球) (2.78倍)







科隆 vs 緬恩斯



星期日8 周日晚上9:30



有線652、612台、now671台、FOX+直播



科隆近期三人確診新冠肺炎,軍心難免受打擊。該隊迎戰客場戰績不俗的緬恩斯,客軍可望乘人之危。



頭條推介 客勝 (3.90倍)







雲達不來梅 vs 利華古遜



星期一1 周一深夜2:30



有線652、612台、now671台、FOX+直播



利華古遜德甲暫停前五輪收錄四勝一和,夏維斯連續兩仗各入一球,周一作客倒數第二的雲達不來梅必勝。



頭條推介 客勝 (1.59倍)







韓職次輪江原添食



因轉換體制在來季須降落K2的尚武尚州,果然因命運已定而在首輪韓職大敗而回,作客0:4不敵蔚山現代。該隊明午主場鬥FC江原仍難看好,因客軍去季上位的中鋒金直勛,在上仗建功率隊勝FC首爾,今仗可望再下一城。



尚州尚武 vs FC江原



星期六1 周六下午1:00



myTV SUPER直播



頭條推介 客勝 (2.10倍)







大邱浦項攤路旺和



大邱首輪韓職對仁川聯互交白卷,延續去季聯賽有十六場打和的走勢。該隊明午回師主場鬥浦項制鐵,可望再取和局,皆因雙方對上兩次韓職交手都踢成0:0。況且浦項制鐵首輪地頭2:0勝釜山偶像欠說服力,取和局。



FC大邱 vs 浦項制鐵



星期六2 周六下午3:30



myTV SUPER直播



頭條推介 和 (2.90倍)







藍翼逞勇難擋現代



水原藍翼揭幕戰踢出驚喜,作客全北汽車戰至末段因打少一人才輸0:1。該隊周日主場鬥另一班霸蔚山現代,本來矢志延續鬥志,但後者上輪地頭4:0大勝尚州尚武,加上藍翼上季韓職三鬥現代皆敗北,還是客勝穩陣。



水原藍翼 vs 蔚山現代



星期日1 周日下午3:30



無線85台直播



頭條推介 客勝 (1.88倍)







韓職其餘次輪推介



釜山偶像 vs 全北汽車



星期六3 周六晚上6:00



今季重組鋒線的全北汽車,上輪驚濤駭浪以1:0險勝水原藍翼。該隊明晚作客釜山偶像又是小勝格,寧取兩球半「細」。



頭條推介 入球細(2.5球) (1.87倍)







FC首爾 vs FC光州



星期日2 周日晚上6:00



FC光州首輪不敵FC城南,令人失望,周日作客班霸FC首爾,勝算本已不高。後者首仗爆冷敗北更想翻身,光州恐要再敗。



頭條推介 主勝 (1.97倍)







FC城南 vs 仁川聯



星期日3 周日晚上6:00



FC城南首輪旗開得勝,只因對手FC光州太弱,球隊本身表現一般。該隊周日主場對仁川聯不宜高估,捧和局更有利可圖。



頭條推介 和 (2.80倍)