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﻿意甲瞄6•13復賽

2020-05-15 列印
  意甲瞄準六月十三日復賽！賽會跟二十支球隊周三開會後，達成於當日復賽的共識，只要政府同意就可正式落實，據報賽會也安排了復賽後的賽程，每隊將會一周雙賽至八月初，剛好銜接預料屆時復賽的歐戰。
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