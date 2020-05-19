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復賽追趕C朗美斯 羅拔仔準神級

2020-05-19 列印
        拜仁慕尼黑周日在德甲重開首仗順利奏捷，作客2:0輕取柏林聯。為球隊開紀錄的射手羅拔利雲度夫斯基，今季各賽事累積四十球，成為美斯和C朗拿度後，本世紀第三位連續五季至少入四十球的球員，網民亦大讚其入球效率。

        憑羅拔仔十二碼開紀錄和後衞班捷文柏華特頭槌建功，拜仁慨贈柏林聯兩蛋，在榜首擁四分優勢。同時，羅拔仔本季各戰線累積四十球，是廿一世紀第三位連續五季入四十球或以上的球員。

　　網民為羅拔仔平反：「很多人說他只會在實力較遜的對手身上士哥，但他穩定的入球率說明一切。」

第三人連續五季40球

　　這名波蘭前鋒今季德甲已入了廿六球，差十四球才能追平拜仁前輩轟炸機梅拿的四十球紀錄。教練費歷克鼓勵道：「八輪入十四球，只有羅拔仔可以做到。」
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