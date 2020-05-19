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英超宣佈周二復操

2020-05-19 列印
　　英超周一召開視像會議，各隊代表投票通過恢復第一階段訓練，所有球隊於周二進行上限五人的小組訓練。復操前，二十隊也會合共進行一千次新冠肺炎測試。

　　周一英超賽會和二十隊的代表進行視像會議，商討復操復賽流程，並投票決定是否恢復第一階段訓練。消息指已有足夠票數通過議案，結果順利周二起復操的議案，屆時各隊可以進行上限為五人的小組訓練，但要遵從嚴格的社交距離限制。

　　復操前，二十隊上下要先接受核酸測試，賽會已委託香港的生物科技初創公司Prenetics負責整個檢測過程，合共一千次的測試最遲四十八小時有結果。

  紐卡素和曼聯已在周日進行檢測，據報愛華頓和利物浦翌日緊隨其後。

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