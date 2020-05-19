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籃神last dance爆感冒黑幕

2020-05-19 列印
　　米高佐敦的九七年總決賽第五回合「Flu Game」街知巷聞，疑患上感冒仍攻入三十八分率領公牛作客擊敗爵士後，要二哥柏賓攙扶離場成經典一幕。然而，籃神在剛於周日播出的《The Last Dance》最後兩集爆料，原來當日不是感冒，而是懷疑被人陷害導致食物中毒。

　　事緣該仗前一晚約十時半，佐敦跟私人訓練教練高華和私人助理高拿在酒店房時突然肚餓，附近只有一家薄餅店仍然營業，故決定叫外賣。詭異地，當時有五名外賣員送來一盒薄餅，高華即感到很可疑，並告訴佐敦事有蹊蹺，但後者沒理會吃掉整個薄餅。佐敦憶述：「只有我吃了薄餅，但凌晨二時半起，我開始嘔吐腹瀉，所以根本不是感冒，是食物中毒。」此子更表示，堅持上陣原本只是誘敵之計，誰知打出經典一戰。

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