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利華延續閉門效應 地頭龍全滅

2020-05-20 列印
        隨着雲達不來梅周一主場以1:4大敗予利華古遜，德甲復賽後首輪出現主隊成續不濟的畫面。在本輪九場賽事中，只有多蒙特一支主場球隊奏捷，其餘八隊主隊合共只得三和五負，證明在閉門作賽下無主場優勢可言。

        受到新冠肺炎疫情影響，德甲復賽後只能閉門進行，主隊在缺少了主場球迷支持下，毫無主場優勢可言，雲達不來梅周一主場出擊竟被利華古遜反客為主，最終慘負1:4。在本輪九場德甲中，只有「二哥」多蒙特一支主場球隊取勝。

球迷未慣零歡呼

　　除主場球隊受影響之外，球迷亦感覺無趣：「沒有球迷歡呼聲的球賽，就如看電視遊戲一樣，我實在不欲再看沒有聲音的直播比賽。」

　　至於利華古遜延續停賽前的強勢，踏入二○年各賽事錄得十二勝一和一負，當中九仗入三球或以上。
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