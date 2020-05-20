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C朗復工　網店開操兩頭忙

2020-05-20 列印
  C朗拿度全天候復工！這名祖雲達斯前鋒周一先在商界復工，於個人社交平台宣傳自己新開的網上商店，售賣親筆簽名足球、衞衣、T恤和仿製金靴等不同類型的產品。翌日此子又在球場復工，在完成十四天的隔離後回歸操練。

　　周一C朗於個人社交平台上載短片，介紹旗下的「CR7博物館」開設了網上商店，讓球迷們毋須親身蒞臨位於葡萄牙馬德拉島的博物館，都可以購買其「CR7」系列商品。為宣傳網上商店，C朗預備了一些親筆簽名的金色和白色足球售賣，結果火速售罄。

　　這名三十五歲葡萄牙射手宣傳完自己的網上商店後，又立即在球場上復工。他在五月四日返抵意大利，周一完成十四日的隔離令，周二就回到老婦人的訓練基地，先接受身體檢查，然後再進行個人訓練。
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