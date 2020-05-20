大帝自誇勁過柏賓

湖人球星勒邦占士周一於網上節目大談他對米高佐敦及其紀錄片《The Last Dance》的看法。從小是佐敦粉絲的他表示經常幻想自己成為籃神拍檔，更深信他倆球風完美配合，效果會比柏賓更好。



「佐敦最佳拍檔」



大帝占士從小就是佐敦球迷，愛看公牛的比賽，此子周一於網上節目表示自己可成佐敦的好拍檔：「我的打法是以球隊為先，而佐敦就是殺手，他可以用任何方式得分，配合我的傳球和閱讀比賽能力，應該配合得天衣無縫。我看到柏賓與佐敦所做到的成就，但如果由我擔任佐敦身邊的控球前鋒，相信會是另一個層次。」