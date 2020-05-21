  • 2020年5月21日 星期四
  • 26º
  • 94%
熱門： 將軍澳銅芯口罩新冠肺炎梨木樹邨至尊假期

日報新聞 > 體育

外賣仔伸冤：無加料害佐敦

2020-05-21 列印
  米高佐敦在紀錄片《The Last Dance》提及九七年總決賽第五回合前，被人陷害導致食物中毒。當年負責送薄餅的外賣員周二堅稱薄餅沒有問題，籃神食物中毒與他們無關。

　　佐敦聲稱食了疑似被人「加料」的薄餅導致肚瀉，賽前需要吊鹽水。當年為他送上薄餅的費迪澄清：「傳聞指有五人負責送薄餅，實情是我和另一人負責而已。」

　　費迪詳述當年送薄餅情況：「我們都穿上制服，經房間門外的警察檢查獲準放行，之後照指示將薄餅放下，佐敦給我們二十美元並示意不用找續。過程中，我一直手持薄餅，沒有給其他人接觸，百分百肯定薄餅沒被『加料』。」

　　他還指事後詢問過同日其他顧客，沒有人出現問題。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd