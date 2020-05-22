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浦項制鐵乘性追擊

2020-05-22 列印
　　韓職開鑼以來，FC首爾表現平平無奇，上仗主場1:0小勝FC光州更捲入性愛公仔醜聞。該隊開季頭頭碰着黑，今晚聯賽作客恐怕難敵表現不俗的浦項制鐵，敲主勝。

（無線myTV Super App今晚6:30直播）

　　在韓職首輪作客1:3不敵FC江原後，FC首爾上一輪只能作東小勝弱旅FC光州一球。雪上加霜，該隊為增添閉門作賽氣氛和廣告收入，竟在上仗擺放了三十個疑似性愛娃娃扮球迷，還高舉限制級網站廣告牌，結果周四被賽會判罰一億韓圜（約六十四萬港元）。

　　浦項制鐵在頭兩輪韓職取得一勝一和，近況稍勝一籌，而且中場柏路斯域連續兩仗攻入一球，有力成為敵軍心腹大患。這支五屆韓職冠軍去季聯賽四鬥FC首爾，也錄得兩勝一和一負佔上風，今晚有主場之利可望全取三分，主勝無難度。

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