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﻿夏維斯起孖「引誘」豪門

2020-05-25 列印
  利華古遜周六德甲前四大戰能夠作客3:1挫慕遜加柏，全靠新星夏維斯又發威，跟上輪一樣梅開二度。同時，這名二十歲鋒將成為聯賽歷來最年輕累積三十四球的球員。

　　夏維斯上周德甲重開首輪即入兩球，助利華古遜作客4:1大勝雲達不來梅，今仗又梅開二度，率隊3:1打敗賽前排第三的慕遜加柏，取得爭四的關鍵三分。此子德甲也累積三十四球，以二十歲三百四十七天成為此賽事最年輕達此里程碑的球員，難怪消息指利物浦、曼聯和拜仁慕尼黑都有意羅致他。

　　幸而，夏維斯保持謙遜道：「我不想過度談論未來的事，以免引起猜測。」
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