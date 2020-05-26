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﻿利華快翼拆狼堡

2020-05-26 列印
  利華古遜於德甲重開後兩輪全勝，期間合共入四球的新星夏維斯是頭號功臣，但翼鋒穆沙戴亞比亦功不可沒。這名二十歲快翼歇冬後大爆發，今晚聯賽快車再與夏維斯聯手勢可在主場連番摧毀禾夫斯堡防線，一於捧讓球主客和讓一球「主勝」。（Now671、有線612、652台、Fox+周三凌晨2:30直播）

　　踏入二○年利華古遜十五場各賽事收錄十三勝一和一負，包括德甲重開後以3:1和4:1分別擊敗雲達不來梅及慕遜加柏。二十歲新星夏維斯在上述十五仗中攻入十一球及六次助攻，左翼穆沙戴亞比期間亦貢獻四球、七助攻。適逢禾夫斯堡本季鬥排名頭四位的球隊又只得一和四負，今仗造訪排第四的利華古遜勢大敗而回，「主勝」無問題。
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