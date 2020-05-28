  • 2020年5月28日 星期四
  • 28º
  • 83%
熱門： 大三罷國歌法國安法何鴻燊復課

日報新聞 > 體育

﻿新世代拜仁再展霸氣

2020-05-28 列印
  拜仁慕尼黑近年壟斷德甲，同時骨幹一直無大變，統治歐洲愈見乏力。然而，這支聯賽一哥周二快車國家打吡作客1:0技術性擊倒次席的多蒙特，可見一箭定江山的甘美治和艾方素戴維斯等新生代絕非池中物，而且可塑性甚高，該隊未來不僅要延續國內霸權，甚至重奪歐聯也非夢話。

　　自老將洛賓和列貝利相斷離隊後，拜仁新世代今季抬頭，廿五歲的甘美治今仗主宰中場，全場跑動十三點七三公里是該隊有統計以來最多，更於四十三分鐘禁區外妙絕笠射一箭定江山。

　　此外，十九歲左閘艾方素戴維斯今仗中場回防阻擋蜂軍射手艾寧夏蘭特起腳，據統計這段衝刺最高時速達三十五點二七公里，同時又錄得七次成功過人佔全隊一半，攻守同樣出色。全取三分後，拜仁領先多蒙特達七分，連同首循環更雙殺兼零封對方，是九七至九八球季後首次。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd