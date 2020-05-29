尚州奇兵 夠和大邱

FC大邱延續去季韓職「和波王」本色，開季三輪兩度打和，全因三位外援鋒將艾格般奴、施仙夏費蘭度和丹恩奴域各有問題，今晚第四輪聯賽主場鬥季初奇兵尚州尚武本令人擔心，幸後者不擅遠征，今仗宜敲再追和。



FC大邱 vs 尚州尚武



星期五1 今晚6:30



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去季FC大邱守強攻弱，三十八輪僅失三十七球，但同時只入四十六球，十六次與對手平分春色，其中八次賽和1:1、六次互交白卷。該隊今屆逐由水原藍翼簽入歷來於韓職攻入一百七十八球的黑山射入丹恩奴域，配合巴西前鋒艾格般奴和進攻中場施仙夏費蘭度攻堅，圖激活攻力。







「降班膽」驚喜上前四



事與願違，三十八歲的丹恩奴域今非昔比，開季三仗聯賽後備上陣都無功而還；艾格般奴則三場入一球，狀態與去季攻入十一球相比相差甚遠；而施仙夏費蘭度則受到肌肉傷患困擾，剛仗作客0:2不敵全北汽車時缺倦，今仗上陣成疑。FC大邱鋒線隱憂下，頭兩輪分別與仁川聯和浦項制鐵握手言和，上輪更淨吞汽車兩蛋，今場難寄厚望。



篤定降班的尚州尚武驚喜地以六分排第四，但兩場勝仗俱在地頭取得，唯一作客就以0:4不敵蔚山現代。今仗亦無取勝本錢，但考慮到他們近四次韓職與FC大邱交手兩度打和，和局及兩球半「細」可同時捧場。







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和 (2.95倍)



入球細 (2.5球)(1.59倍)







全北霰彈槍狙擊江原



FC江原 vs 全北汽車



星期六1 周六下午3:30



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力爭四連霸的全北汽車，表現漸入佳境，剛輪韓職就清脆脷落地主場2:0擊敗FC大邱。該隊鋒線更處處開花，三輪五個入球由不同球員包辦，中場核心梅里路漢歷基亦在上仗開齋，明午各人再聯手勢可作客摧毀FC江原防線，客勝萬勿錯過。



全北汽車頭兩輪表現平平，只靠尾段的入球才以1:0及2:1分別擊敗水原藍翼和釜山偶像。不過該隊剛仗地頭對FC大邱，攻守兩端都有進步以兩球淨勝，巴西進攻中場梅里路漢歷基先開紀錄取得加盟以來首球，追上另外四名隊友的步伐，他矢言：「取得入球的感覺很好，希望可以再接再厲。」



有此子坐鎮中場，全北定可保持開季三戰全勝的強勢，擊敗得勝和負各一的江原。再者後者前鋒高武烈倒戈鬥舊會，踢法被洞識更難有作為。



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波膽0:2 (8.00倍)







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釜山偶像 vs 水原藍翼



星期六2 周六晚上6:00



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水原藍翼頭兩輪不敵蔚山現代和全北汽車屬非戰之罪，上仗回師主場鬥仁川聯即開勝門。該隊明晚作客未開齋的釜山偶像，勢再下一城。



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客勝 (2.25倍)







FC光州 vs 蔚山現代



星期六3 周六晚上6:00



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蔚山現代剛輪與釜山偶像踢和1:1，但巴西前鋒祖利亞尼加奧續有進帳，三場入五球。此子率隊作客三連敗的FC光州，定必再返勝軌 。



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FC首爾 vs FC城南



星期日1 周日下午3:30



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FC首爾剛仗作客2:1反勝浦項制鐵連贏兩仗，擺脫首輪敗陣陰霾。然而城南首三輪一勝兩和韌力十足，兩軍在首爾主場交手勢難分高下。



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仁川聯 vs 浦項制鐵



星期日2 周日晚上6:00



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仁川聯今季防守表現十分穩健，開季三仗只失一球，更悉數與對手於半場互交白卷。該隊周日主場對浦項制鐵，一於再追半場0:0波膽。



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半場波膽0:0 (2.22倍)



