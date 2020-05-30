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﻿英西意鐵定六月回歸

2020-05-30 列印
  英超、西甲和意甲六月正式回歸！英超賽會周四落實將於六月十七日復賽，賽事續以主客制形式但閉門進行，西甲及意甲賽會同日也證實分別將於下月十一日及最遲二十日重啟。賽事未踢球迷先興奮，尤其利物浦更可能在復賽首周在死對頭曼聯地頭奧脫福球場首奪英超錦標。
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