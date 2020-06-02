皇巴賽程公佈 港迷毋懼熬夜

本港抗疫防疫的表現，比不少先進地區都優勝，與衞生防護中心苦口婆心地呼籲市民做好個人衞生，大部份人亦審慎地依從，都大有關係。但在公眾維持高度戒備之際，部份前線醫護人員和救護員卻出現閃失，情況不理想。 葵涌貨倉爆發小型疫情，已有五人確診，事件還牽涉一名救護車男救護員和十二名威爾斯醫院的醫護人員，其中男救護員在運送一名情況危殆女病人往威院期間，在沒佩戴N95口罩下，為她做帶有風險的施氧急救，結果他也確診。由於他曾接送其他患者，當局暫不肯定他從何處染病，但他在缺少安全裝備下，仍去救人，等同陷自身於危險，既增加自己受感染的風險，也有機會把病毒擴散開去。 十二名威院醫護人員在事件中被列...

2020-06-02