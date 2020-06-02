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皇巴賽程公佈 港迷毋懼熬夜

2020-06-02 列印
  西甲官方周日公佈下周四復賽第廿八和第廿九輪賽程，雖然巴塞隆拿和皇家馬德里皆於香港時間深夜才亮相，不過餓波已久的香港網民強調熬夜也要看直播！

　　下周四復賽的西甲，以西維爾主場鬥貝迪斯的塞維利亞打吡打頭陣。賽會亦於周日公佈第廿八和第廿九輪賽程，不過安排較為着重當地市場，巴塞和銀河艦隊於復賽首輪分別於香港時間凌晨四時和一時半登場，亦即當地黃金時間晚上十時和七時半，只有馬德里體育會於香港時間晚上七時作賽。

　　至於第廿九輪，上述三支豪門更一同於香港時間凌晨四時才出場，或對本港球迷造成不便。不過，皇馬和巴塞迷都異口同聲表示：「很久沒有看愛隊比賽，怎樣都一定會觀戰！」
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