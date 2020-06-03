一口氣踢足5日 葡超今晚重開

繼韓職和德甲德乙後，葡超亦在今晚開波，成為另一個重開的主流聯賽。賽會特意安排本輪九場聯賽，由今晚起一連五日上演，榜首波圖打頭陣作客法馬利卡奧；另外兩支班霸賓菲加和士砵亭明晚亮相；今屆令人驚喜的布拉加就周日出場，總之日日好波連場。



樸迪莫倫斯 vs 基維辛迪



星期三2 今晚深夜2:00



樸基之戰鬥頹敲和



樸迪莫倫斯自去年十二月起未嘗勝果，今晚葡超主場鬥基維辛迪，難望三分，但客軍在聯賽暫停前狀態亦未見突出。一場海軍鬥水兵之戰，捧和合理。



上年十二月初主場擊敗法馬利卡奧後，樸迪莫倫斯之後十三場各戰線僅五和八負。而基維辛迪在葡超暫停前最後八輪兩勝三和三負，狀態不過不失，加上他們本季兩鬥樸迪莫倫斯一和一負，難乘虛而入。



此外基維辛迪近三場聯賽僅入兩球；樸迪莫倫斯則過去九輪只得四球，名氣響亮的哥倫比亞射手積臣馬天尼斯全季聯賽只入一球名大於實，彼此攻力疲弱可補飛波膽0:0。



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波膽 0:0 (6.25倍)







法馬利卡奧 vs 波圖



星期三4 今晚深夜4:15



捧波圖勝利入球騷



波圖今晚作客法馬利卡奧，必挾今季七成九的勝出率一舉凱旋而歸，哪怕主隊遇強常有佳作，恐怕亦難阻波圖全取三分，更因今季大開大合打法，再補飛入球大盤。



葡超暫停前波圖以六十分排榜首，當中聯賽作客戰績強橫不無關係，今季除首場客場大意1:2不敵基維辛迪，往後十一仗豪取九勝二和，當中對上的五連勝，更多達四次總入球有三球以上，今晚「大」勝一場不難。



至於法馬利卡即使上次主場爆冷擊敗士砵亭，惟翻查本年其餘聯賽主場戰績，亦只有一勝三和三負。而且今季七次敗陣中，高達六場總入球三球以上，補飛總入球「2.5球」大盤有利可圖。



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客勝(1.40倍)



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今輪葡超其他推介



馬里迪莫 vs 塞圖巴爾



星期四3 周四深夜2:00



馬里迪莫在葡超暫停前最後三輪俱敗，主場迎戰塞圖巴爾堪憂。客軍雖已五場聯賽不勝，但最近兩仗都賽和，買客勝更保險。



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賓菲加 vs 唐迪拉



星期四4 周四深夜2:15



疫情反助賓菲加，聯賽停擺前八場各賽事一勝四和三負。該隊重整旗鼓後，憑實力勢炒唐迪拉，捧讓球主客和「-2」「主勝」。



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讓球主客和



「主勝」 (2.45倍)







甘馬雷斯 vs 士砵亭



星期四5 周四深夜4:15



甘馬雷斯首循環作客不敵士砵亭時正值頹勢，但明晚再戰則挾三連勝強勢，加上中場祖奧卡路士腳風大順，可望主場復仇。



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辛達卡拉 vs 布拉加



周五深夜2:00



辛達卡拉今季鬥頭兩位的波圖和賓菲加，兩循環四場俱敗，主場對有新星法蘭斯高查卡奧領軍的三哥布拉加，毫無勝算。



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客勝







艾維斯 vs 比蘭倫斯



周五深夜4:15



包尾大幡艾維斯連續五場葡超不勝，只計主場更收錄四連敗。相反比蘭倫斯近四輪聯賽兩勝兩和，今場勢必能反客為主。



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客勝







博維斯塔 vs 摩里倫斯



周六深夜4:15



雙方於積分榜僅差一分，實力難分高下。再者首循環交手各一言和，摩里倫斯近五場聯賽又三度踢和1:1，今仗捧波膽1:1。



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波膽1:1







里奧艾維 vs 費利拿



周日深夜4:00



里奧艾維聯賽累積入八球的伊朗射手達利美帶領下，近八輪四勝四和。該隊主場對費利拿，勢趁後者近七場五敗乘人之危。



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主勝







焦點盤路分析



不勝王 樸迪莫倫斯



樸迪莫倫斯目前排葡超尾二，聯賽取勝兩場是列強最少，較包尾大幡艾維斯少一半。以其九成二的不勝率，餘下十輪長追對家。



今季24場



聯賽贏2場



92%



和或輸







入球細王 博維斯塔



博維斯塔僅入十九球，幸有前葡萄牙國腳中堅列卡度哥斯達坐鎮防線，只失廿三球。該隊八成三總入球少過三球，持續追「細」。



今季24場聯賽



20次總入球



少過3球



83%



< 3球







贏波王 波圖



波圖今季僅五次失分，其餘十九輪均能成功袋走三分，比率高達七成九。但值得留意，該隊本屆於七連捷和六連勝後斷欖失分。



今季24場



聯賽贏19場



79%贏







入球大王 法馬利卡奧



法馬利卡奧入得又失得，共失四十球，有十輪失兩球或以上，但又攻入三十八球，平均每仗一點五八球，接下來一於追「大」。



今季24場聯賽



16次總入球



超過2球



67%



> 2球