一口氣踢足5日 葡超今晚重開

樸迪莫倫斯 vs 基維辛迪
星期三2 今晚深夜2:00
樸基之戰鬥頹敲和
樸迪莫倫斯自去年十二月起未嘗勝果，今晚葡超主場鬥基維辛迪，難望三分，但客軍在聯賽暫停前狀態亦未見突出。一場海軍鬥水兵之戰，捧和合理。
上年十二月初主場擊敗法馬利卡奧後，樸迪莫倫斯之後十三場各戰線僅五和八負。而基維辛迪在葡超暫停前最後八輪兩勝三和三負，狀態不過不失，加上他們本季兩鬥樸迪莫倫斯一和一負，難乘虛而入。
此外基維辛迪近三場聯賽僅入兩球；樸迪莫倫斯則過去九輪只得四球，名氣響亮的哥倫比亞射手積臣馬天尼斯全季聯賽只入一球名大於實，彼此攻力疲弱可補飛波膽0:0。
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和(2.75倍)
波膽 0:0 (6.25倍)
法馬利卡奧 vs 波圖
星期三4 今晚深夜4:15
捧波圖勝利入球騷
波圖今晚作客法馬利卡奧，必挾今季七成九的勝出率一舉凱旋而歸，哪怕主隊遇強常有佳作，恐怕亦難阻波圖全取三分，更因今季大開大合打法，再補飛入球大盤。
葡超暫停前波圖以六十分排榜首，當中聯賽作客戰績強橫不無關係，今季除首場客場大意1:2不敵基維辛迪，往後十一仗豪取九勝二和，當中對上的五連勝，更多達四次總入球有三球以上，今晚「大」勝一場不難。
至於法馬利卡即使上次主場爆冷擊敗士砵亭，惟翻查本年其餘聯賽主場戰績，亦只有一勝三和三負。而且今季七次敗陣中，高達六場總入球三球以上，補飛總入球「2.5球」大盤有利可圖。
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客勝(1.40倍)
入球大(2.5球) (1.59倍)
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馬里迪莫 vs 塞圖巴爾
星期四3 周四深夜2:00
馬里迪莫在葡超暫停前最後三輪俱敗，主場迎戰塞圖巴爾堪憂。客軍雖已五場聯賽不勝，但最近兩仗都賽和，買客勝更保險。
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客勝 (3.60倍)
賓菲加 vs 唐迪拉
星期四4 周四深夜2:15
疫情反助賓菲加，聯賽停擺前八場各賽事一勝四和三負。該隊重整旗鼓後，憑實力勢炒唐迪拉，捧讓球主客和「-2」「主勝」。
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讓球主客和
「主勝」 (2.45倍)
甘馬雷斯 vs 士砵亭
星期四5 周四深夜4:15
甘馬雷斯首循環作客不敵士砵亭時正值頹勢，但明晚再戰則挾三連勝強勢，加上中場祖奧卡路士腳風大順，可望主場復仇。
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主勝 (2.28倍)
辛達卡拉 vs 布拉加
周五深夜2:00
辛達卡拉今季鬥頭兩位的波圖和賓菲加，兩循環四場俱敗，主場對有新星法蘭斯高查卡奧領軍的三哥布拉加，毫無勝算。
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客勝
艾維斯 vs 比蘭倫斯
周五深夜4:15
包尾大幡艾維斯連續五場葡超不勝，只計主場更收錄四連敗。相反比蘭倫斯近四輪聯賽兩勝兩和，今場勢必能反客為主。
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客勝
博維斯塔 vs 摩里倫斯
周六深夜4:15
雙方於積分榜僅差一分，實力難分高下。再者首循環交手各一言和，摩里倫斯近五場聯賽又三度踢和1:1，今仗捧波膽1:1。
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波膽1:1
里奧艾維 vs 費利拿
周日深夜4:00
里奧艾維聯賽累積入八球的伊朗射手達利美帶領下，近八輪四勝四和。該隊主場對費利拿，勢趁後者近七場五敗乘人之危。
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主勝
焦點盤路分析
不勝王 樸迪莫倫斯
樸迪莫倫斯目前排葡超尾二，聯賽取勝兩場是列強最少，較包尾大幡艾維斯少一半。以其九成二的不勝率，餘下十輪長追對家。
今季24場
聯賽贏2場
92%
和或輸
入球細王 博維斯塔
博維斯塔僅入十九球，幸有前葡萄牙國腳中堅列卡度哥斯達坐鎮防線，只失廿三球。該隊八成三總入球少過三球，持續追「細」。
今季24場聯賽
20次總入球
少過3球
83%
< 3球
贏波王 波圖
波圖今季僅五次失分，其餘十九輪均能成功袋走三分，比率高達七成九。但值得留意，該隊本屆於七連捷和六連勝後斷欖失分。
今季24場
聯賽贏19場
79%贏
入球大王 法馬利卡奧
法馬利卡奧入得又失得，共失四十球，有十輪失兩球或以上，但又攻入三十八球，平均每仗一點五八球，接下來一於追「大」。
今季24場聯賽
16次總入球
超過2球
67%
> 2球