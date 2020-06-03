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波圖再出「法」

2020-06-03 列印
        葡超今晚重燃戰火，班霸波圖即登場，作客法馬利卡奧！客軍因禍得福有主力射手薛路爾斯傷瘉復出，對手卻證實有四名球員確診新冠肺炎而缺陣，前者可望乘機大勝保一哥寶座，讓球主客和讓一球「客勝」去馬。（香港時間周四凌晨4:15開賽）

        三月疫情爆發前，波圖七場葡超六勝一和，薛路爾斯卻不幸受傷，此子本季十五輪葡超獨取七球，是陣中的聯賽次席射手。不過，這名佛得角群島國腳在疫情期間已全面康復，勢接連士哥領軍大勝，暫時與次席的賓菲加拉開至四分差距。

對手飽受肺炎煎熬

　　法馬利卡奧在葡超最新一輪新冠病毒檢測中，有四名球員和兩名職員呈陽性反應。球會沒有透露中招的職球員資料，僅表示眾人情況良好，但兵源和士氣無疑受到打擊。該隊聯賽首循環作客0:3不敵波圖，今晚作東也難逃大敗，捧「客勝」。
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