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意甲准球迷入場

2020-06-03 列印
  意甲賽會周一公佈復賽賽程，基本上一周雙賽，六月二十日由拖連奴主場鬥帕爾馬的補賽打頭陣。意大利足總主席格拉維拿更希望，容許有限度球迷入場觀戰，認為此舉對國家走出疫情有象徵性意義。

　　周一意甲賽會公佈賽程，六月二十和二十一日先進行四場第二十六輪補賽，揭幕戰戲碼為拖連奴主場對帕爾馬，二十二至二十四日上演第二十七輪。之後維持一周雙賽，務求六星期內踢畢餘下十二輪，劍指八月二日煞科。

　　同日，意大利足總發出一份四十頁指引，包括限制球場上人數不可超過三百人。足總主席格拉維拿希望政府批准球迷入場觀戰：「我熱切希望可以讓少量球迷入場觀戰，這對國家是重燃希望的象徵。」
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