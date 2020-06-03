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樸迪莫倫斯打「基」求生

2020-06-03 列印
  葡超今晚重開，打頭陣的是樸迪莫倫斯主場鬥基維辛迪。主隊疫情前十二場聯賽僅五和七負，但今季每鬥基維辛迪都佔上風，後者又受傷停問題困擾，所以今仗主勝捧得過。

（香港時間周四凌晨2:00開賽）

　　重啟前，樸迪莫倫斯葡超排尾二，落後尾三的費利拿六分，而且連續十二輪五和七負未嘗一勝，護級情況不樂觀。不過，該隊今季各賽事兩鬥基維辛迪取一勝一和，左閘祖利亞泰華利斯等又悉數傷瘉候命，今仗全取三分不足為奇。

　　基維辛迪目前排第九，護級壓力不大，爭歐戰資格又有一段距離。該隊今仗有本季葡超貢獻三球兩助攻的翼鋒羅倫斯洛迪古斯坐波監，後衞費蘭度方辛卡又養傷，今晚作客恐難敵樸迪莫倫斯，主勝可敲。
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