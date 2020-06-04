  • 2020年6月4日 星期四
  • 29º
  • 81%
熱門： 立竿無影新冠肺炎BNO國安法黃金泳灘

日報新聞 > 體育

高普：火星復賽都照去！

2020-06-04 列印
  英超復賽將閉門進行，但英國警方擔心部份賽事會引起球迷在場外聚集，包括利物浦首戰作客愛華頓和煞科戰造訪紐卡素等，大有機會移師中立場。不過，紅軍主帥高普無懼中立場，矢言去火星也照踢。

　　繼早前有傳拖肥糖主場鬥紅軍的默西賽德郡打吡會移師中立場，後者造訪喜鵲的煞科戰也被要求改到其他球場。事關除了預料有大量紅軍球迷慶祝歷史性稱霸英超外，該仗也隨時是紐卡素班主艾殊利賣盤前最後一場，大量不滿他的球迷可能會聚集。

　　利物浦主場賽事也被視為高風險比賽，復賽後隨時盡失主場優勢。高普揚言中立場不成問題，最緊要完成球季正式捧盃：「我希望能在晏菲路球場比賽，如果不能也不在乎，不在意在甚麼地方比賽，要到火星踢也接受。」
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd