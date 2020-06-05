剿仁川撐江原

高武烈季初被全北汽車棄用，今屆轉投FC江原即重拾第二春，更在上輪韓職一箭定江山倒戈擊敗舊主。這名廿九歲高大中鋒今晚乘勇出擊，領軍作客狂攻啞火的仁川聯，客勝信心之選。



仁川聯 vs FC江原



星期五1 今晚6:30



myTV SUPER直播



去季高武烈雖然隨全北汽車完成韓職三連霸的任務，但他全季只上陣六次，入球和助攻欠奉，季尾更被球隊放棄。







高武烈愈戰愈勇



這位曾為浦項制鐵攻入四十二球的高大中鋒，今季轉投FC江原，頭兩輪只後備上陣一次小試牛刀後，第三輪正選披甲即攻入一球領軍主場1:1逼和FC城南；上場倒戈鬥全北，又頭槌建功率隊勝1:0打破舊東家的全勝金身



有他領銜攻堅，配合趙宰桓、李顯植等攻擊好手，FC江原可望延續去季聯賽鬥仁川聯錄兩勝一和走勢。再者，他們上屆唯一一次作客仁川就反客為主勝2:1，有往績支持信心更大。



況且，仁川聯未能解決去季三十八輪聯賽僅入三十三球的問題，今屆頭三輪都夥粒無收，只得兩和一負，上場終於憑前鋒金浩男的世界波攻入一球，可是球隊主場以1:4慘敗予浦項制鐵，四場僅得兩分跌落尾二。該隊教練林完燮坦言球隊攻力疲弱的問題非一朝一夕可以解決，今仗面對FC江原勢毫無還擊之力，一於捧客勝。



頭條推介



客勝 (1.80倍)



波膽 0:2 (8.00倍)







翻身之戰 全北斬「首」



FC首爾 vs 全北汽車



星期六1 周六下午3:30



無線85台直播



FC首爾開季至今演出令人失望，上輪韓職更在主場不敵FC城南，今晚地頭對剋星全北汽車，機會更渺茫。客軍雖然亦在剛輪敗北錄本季首敗，但其表現並不失禮，加上中場大腦孫準浩已逐漸上力，今仗勢可全取三分。



去季韓職季軍FC首爾，今屆四輪只得兩勝兩負，首輪作客1:3不敵FC江原表現差勁，剛仗地頭0:1不敵FC城南同樣令人失望。球隊最大問題是鋒力不濟，隊長兼皇牌射手朴主永踢足四場仍未開齋。



客軍剛仗在大部份時間打少一人下，才作客0:1不敵FC江原，終止開季三戰全勝走勢。幸好該隊中場孫準浩已有兩次助攻，表現漸入佳境，加上該隊過去七次韓職鬥首爾錄六勝一和，今仗勢可領軍反轉首爾，客勝萬勿錯過。



頭條推介



客勝 (1.64倍)



波膽 0:1 (6.25倍)







韓職第5輪其他推介



釜山偶像 vs 尚州尚武



星期六2 周六晚上6:00



myTV SUPER直播



釜山偶像雖未開勝利門，但近兩輪俱賽和漸見進步，明晚主場對不擅作客的尚州尚武是開齋好時機，捧主勝。



頭條推介



主勝 (2.38倍)







浦項制鐵 vs 蔚山現代



星期六3 周六晚上6:00



myTV SUPER直播



蔚山現代二連和，明晚作客浦項制鐵求返勝軌。可是主隊剛仗作客4:1大勝仁川聯信心增，今仗交手難分高下。



頭條推介



和 (3.10倍)







FC城南 vs FC大邱



星期日1 周日晚上6:00



myTV SUPER直播



FC城南今季未嘗敗績，四輪得兩勝兩和，老牌射手梁東炫已累積入兩球腳風順，周日主場穩勝尚未開齋的FC大邱。



頭條推介



主勝 (2.95倍)







水原藍翼 vs FC光州



星期日2 周日晚上6:00



myTV SUPER直播



水原藍翼四輪只入三球，剛仗與釜山偶像互交白卷。他們周日主場對同期只入一球的FC光州，一於捧兩球半「細」。



頭條推介



入球細(2.5球)



(1.57倍)