利華新星「疫」市不跌價 夏維斯新紅「仁」

新冠肺炎疫情令足球壇陷入空前的經濟危機，球員身價亦急速插水，但利華古遜堅持鋒線新星夏維斯仍至少值一億歐羅（約八億七千八百萬港元）。事實上這名進攻中場近期改任中鋒後入球效率大增，今晚勢把握德甲主場對拜仁慕尼黑的機會，以士哥領軍奏捷證明在疫市中不跌價，一於支持主勝。



（無線85、Now670、有線611、



651台、Fox+今晚9:30直播）



利華古遜一直為夏維斯叫價一億歐羅，就算肺炎疫情令全球球員的身價大幅縮水，球會仍堅持不減價。該隊行政總裁禾拉矢言：「肺炎疫情的確令轉會市場萎縮，但這不適用於像夏維斯這樣級數的球員。」事實上近日有傳皇家馬德里早前出價八千萬歐羅求購夏維斯，更提出今夏付款明年才加盟的方案，但利華古遜仍堅持不到一億歐羅不放人。



拜仁傷兵多兼有後憂



該隊對這名二十歲新星如此有信心，全因其表現愈來愈出色。此子在德甲暫停前由進攻中場推前任中鋒，重開後繼續踢這個位置，其入球天賦盡現，近四輪攻入五球，連續六場各賽事任中鋒更合共入七球，教練保斯亦歎為觀止：「一位中場改踢前鋒並不斷提升入球數字，是十分不尋常的事，但夏維斯就是這樣的球員。」此子今仗乘勇出戰，勢可首次在拜仁身上士哥，領軍延續德甲對賽兩連勝的強勢。



客軍拜仁無疑正值強勢，是德甲復賽後唯一四連勝之師，更連續八場聯賽取勝。不過他們繼續有中場菲臘比古天奴、中堅歷卡斯蘇尼倦勤，剛傷瘉的守將盧卡斯靴南迪斯又在上輪德甲再受傷而上陣成疑，影響排陣選擇，加上他們還有下周三德甲盃四強主場對法蘭克福的後顧，寧捧主勝。



