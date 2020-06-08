  • 2020年6月8日 星期一
  • 29º
  • 87%
熱門： 派1萬順天邨唐狗水龍捲海洋公園

日報新聞 > 體育

﻿皇馬AB隊輪流搶分

2020-06-08 列印
  除巴塞隆拿外，皇家馬德里也為西甲復賽密鑼緊鼓。該隊周六分成A、B兩隊進行對賽，消息指主帥施丹鑑於西甲復賽後賽程頻密，有意將球隊分成兩隊應付不同對手，重施他一六至一七球季率皇馬成雙冠王的故技。

        皇家馬德里在西甲復賽首戰會主場鬥伊巴，四天後又立即作東迎華倫西亞。眼見賽程如此密集，教練施丹打算將球隊分成兩套陣容，讓球員有更充分的休息，該隊在周六就分成兩隊進行對賽，翼鋒夏薩特和射手賓施馬就分到實力較強的A隊。

        事實上，施丹在一六至一七球季就將球隊分成歐聯和聯賽專用的兩套陣容，結果成就球隊成為雙冠王。然而，翼鋒加利夫巴利就斯人獨憔悴，據指他更因肌肉受傷而缺席這課重要操練。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd