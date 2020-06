巴塞皇馬 爭冠入直路 西甲明晚重開

西甲明晚重開,球迷最關心當然是巴塞隆拿和皇家馬德里的冠軍爭奪戰,兩隊將在餘下十一輪決一高下。然而賽會安排三十九日內踢完這十一輪,平均不足四日一場最考驗調動能力,皇馬教頭施丹是輪換的專家,是他們後上反壓宿敵封王的契機。



皇馬在西甲停擺前最後四輪錄一勝一和兩負,但新冠肺炎疫情讓他們重整旗鼓,兩位長期傷兵阿辛斯奧和夏薩特趁機克服傷患,近期已恢復操練,後者更在上周隊內訓練賽中接連士哥。銀河艦隊目前只有前鋒馬里安奴戴亞斯一名傷兵,其餘二十四人都可以候命。







銀艦軍容厚有力後上



該隊教頭施丹最擅長輪換,過去四季能夠領軍三奪歐聯,並在一六至一七球季同時捧走西甲,就因為成功將球隊分成A、B隊。如今主力隊預計由夏薩特和賓施馬領銜;副選隊亦有加里夫巴利助陣,可以輕鬆應付頻密賽程,施丹亦矢言:「我們已做好準備,急不及待復賽。」



相反巴塞板凳深度不及皇馬,撇除養傷中的翼鋒奧士文尼迪比利,他們只有十九名一隊成員可供調配,加上正副選的實力分野明顯,遇上頻密賽程肯定吃虧。再者包括前鋒美斯、防守中場布斯基斯、中堅碧基都已過而立之年,在聯賽暫停期間擺脫膝傷復出的射手蘇亞雷斯亦年屆三十三歲,恐沒有足夠體力應付一周雙賽,後者坦言:「傷瘉復出並不容易,因為你會對傷患產生恐懼。」



何況皇馬本屆兩鬥巴塞錄一勝一和,如最後同分亦可憑較佳對賽成績封王,有利他們後上稱王。







巴塞餘下賽程



13/6 深夜4:00



客 VS 馬略卡



馬略卡近六仗主場只得兩勝四負,巴塞三分穩。



推介:客勝







16/6 深夜4:00



主 VS 雷加利斯



今季主場八次勝仗贏三球或以上,今戰必大勝。



推介:入球大







19/6 深夜4:00



客 VS 西維爾



近五次作客一勝兩和兩負,造訪西維爾有暗湧。



推介:和







23/6 深夜4:00



主 VS 畢爾包



畢爾包今季攻力疲弱,作客表現不濟,捧主勝。



推介:主勝







28/6 客 VS 切爾達



1/7 主 VS 馬德里體育會



5/7 客 VS 維拉利爾



8/7 主 VS 愛斯賓奴



12/7 客 VS 華拉度列



15/7 主 VS 奧沙辛拿



19/7 客 VS 艾拉維斯







巴塞硬仗多風險高



巴塞復賽後第三輪作客硬撼三哥西維爾,第六場亦在主場迎戰難纏的馬德里體育會,隨時失諸交臂。而且其餘對手看似易應付,但暗藏殺機,皆因他們於首循環曾失分予畢爾包、愛斯賓奴和奧沙辛拿,有一定的失分風險。







皇家餘下賽程



14/6 深夜1:30



主 VS 伊巴



皇馬餘下主場移師B隊球場,但超班照勝伊巴。



推介:主勝







18/6 深夜4:00



主 VS 華倫西亞



近四次主場鬥華倫四勝一和,再交手勢取三分。



推介:主勝







21/6 深夜4:00



客 VS 皇家蘇斯達



最難應付一仗,但皇蘇暫停前成績平平難偷雞。



推介:客勝







24/6 深夜4:00



主 VS 馬略卡



皇馬爭報首循環之仇,賓施馬領軍必炒馬略卡。



推介:入球大







28/6 客 VS 愛斯賓奴



1/7 主 VS 基達菲



5/7 客 VS 畢爾包



8/7 主 VS 艾拉維斯



12/7 客 VS CF格蘭納達



15/7 主 VS 維拉利爾



19/7 客 VS 雷加利斯



皇馬賽程對手易食



皇馬餘下賽程,就只有第三輪作客目前排第四位的皇家蘇斯達較難應付,但隨後兩場接連鬥尾二的馬略卡和包尾大幡愛斯賓奴,可作補償。再者他們復賽首兩輪都主場出戰,對手只是伊巴和華倫西亞,勢必可以一口氣連取六分。







巴塞 VS 皇馬



1.52倍 足智彩冠軍賠率 2.2倍



1 排名 2



58 積分 56



63球/31球 得球/失球 49球/19球



67% 贏波率 59%



大(67%)細(33%) 2.5球 大(48%)細(52%)



大(48%)細(52%) 3.5球 大(33%)細(67%)



賽程以賽會最後公佈為準 賠率只供參考 所有資料截至6月9日