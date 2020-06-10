﻿波圖翻身戰去「馬」

波圖葡超復賽首戰全失三分，榜首位置拱手相讓給賓菲加，今晚聯賽主場鬥馬里迪莫不容有失。幸而，右閘捷西斯哥朗拿上仗有士哥，今季各賽事也累積陣中最多的十六次助攻，今仗勢率隊重返勝軌，讓球主客和讓兩球「主勝」去馬。（香港時間周四凌晨4:30開賽）



捷西斯哥朗拿今季不同戰線為波圖貢獻三球和十六次助攻，其中一球正是葡超復賽首戰取得，狀態可見一斑。然而，波圖該仗作客1:2不敵法馬利卡奧，聯賽榜跌落次席，得失球差也比同分的一哥賓菲加少五球，為保爭標機會，今仗勢要大勝一場。



護級份子馬里迪莫復賽首戰主場1:1和塞圖巴爾，中止早前葡超三連敗頹勢。不過，該隊對上五次聯賽造訪波圖全敗，今晚恐怕難逃一劫，「主勝」捧得過。