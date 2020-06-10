﻿紅鷹遭唾棄「莫」讓

賓菲加上周葡超復賽主場只能打和唐迪拉，隊巴離開球場時遭球迷扔石頭導致球員受傷，其後更有隊友的住宅遭破壞，嚴重打擊士氣。今晚聯賽作客地頭表現不俗的樸迪莫倫斯，紅鷹難言必勝，讓球主客和受讓一球「主勝」博得過。（香港時間周四凌晨2:15開賽）



傳統班霸賓菲加上仗復賽第一擊作東鬥中游份子唐迪拉，意外互交白卷。對愛隊表現極失望的紅鷹球迷待隊巴離開球場時，扔石頭宣洩不滿，令祖利安韋高和安迪查施夫高域遭玻璃割傷，送院治理後雖無大礙，但今仗上陣成疑。數名隊友的住宅及後亦遭塗鴉破壞，祖利安韋高直斥：「這些行為超越了底線！」



樸迪莫倫斯復賽首仗主場1:0小勝基維辛迪，取得近十三輪葡超首勝。他們雖然排尾二，但近八次作東兩勝五和一敗，去季聯賽主場亦以2:0擊退賓菲加，今晚趁對手士氣低落有力再次搶分，「主勝」穩開。