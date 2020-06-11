西維爾打吡碎貝 西甲今晚重開

西甲今晚重開，廣大球迷可以過足波癮。今晚打頭陣就是西維爾主場對貝迪斯的塞維利亞打吡，主隊本季在阿根廷孖寶班尼加和奧甘波斯帶領下表現出眾，今仗勢取貝迪斯。



西維爾在西甲暫停前穩守第三位，過去四輪聯賽收錄兩勝兩和。該隊表現持續穩定，一對阿根廷組合班尼加和奧甘波斯居功至偉，可勝任左右翼的後者於今屆聯賽累積入十球，其中五球在最近六輪取得，躍升成為球隊的首席射手，是西維爾的攻擊泉源。







阿根廷孖寶襲貝迪斯



而中場的班尼加，數據雖並不出眾，西甲上陣廿三次收錄兩球、六助攻，但他的閱讀球賽和控制節奏能力對球隊十分重要。有兩人坐鎮中前場，西維爾勢可延續雙方近兩次西甲對賽全勝的走勢。



相反貝迪斯在西甲暫停前最後七輪，只得一勝三和三負劣績，而今季大爆發的前鋒羅倫摩朗亦無復季初的勇態，歇冬後八場聯賽只攻入一球，球隊入球重責落在三十八歲的祖亞昆及演出飄忽的費基亞身上，始終令人擔心，今場隨時走樣連累球隊吃敗，一於支持主勝。







西維爾 vs 貝迪斯



星期四2



今晚深夜4:00



now632台直播



頭條推介



主勝 (1.75倍)



第一隊入球「主隊」 (1.58倍)







西甲今輪其餘賽程



對賽 開賽時間



CF格蘭納達vs基達菲 周五深夜1:30



華倫西亞vs利雲特 周五深夜4:00



愛斯賓奴vs艾拉維斯 周六晚上8:00



切爾達vs維拉利爾 周六晚上11:00



雷加利斯vs華拉度列 周六深夜1:30



馬略卡vs巴塞隆拿 周六深夜4:00



畢爾包vs馬德里體育會 周日晚上8:00



皇家馬德里vs伊巴 周日深夜1:30



皇家蘇斯達vs奧沙辛拿 周日深夜4:00







西甲焦點盤路分析



半場入球細王 切爾達



今季守強攻弱，上半場更甚，廿七輪換邊前只入三球失十球，八成九開出球半半場「細」，同時亦十六次開半場0:0波膽。



今季27場賽事



24次半場總入球



少過2球



89%



<2球







不勝王 愛斯賓奴



今季星散之下就算續有中國前鋒武磊在陣仍三分難求，廿七輪僅四勝，賽和及落敗比率達到八成五，目前更是四輪不勝。



今季27場賽事



僅勝4場



85%



和或輸







破關王 西維爾



主動的踢法面對中下游球隊時往往搶攻，廿七輪有二十次先士哥。今晚主場鬥十二位的貝迪斯，捧主勝亦可捧他們先入球。



今季27場賽事



20次先入波



74%



先入球







入球細王 馬德里體育會



基沙文離隊後，馬體會攻力倒退，廿七輪只入三十一球，幸好防守保持硬淨僅失廿一球，令到他們有廿場開兩球半「細」。



今季27場賽事



20次總入球



少過3球



74%



<3球







入球大王 維拉利爾



教練卡利查祟尚進攻足球，從得失球數字反映，廿七輪入四十四球、失三十八球，七成四比率開兩球半「大」，復賽後再追。



今季27場賽事



20次總入球



超過2球



74%



>2球







贏波王 巴塞隆拿



今季廿七輪贏十八場，六成七比率可長追。而且，該隊九次失分賽事，只有一次於主場出現，餘下五輪主場可放心追捧。



今季27場賽事



贏18場



67%



贏波