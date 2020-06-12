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巴塞皇馬雙響炮

2020-06-12 列印
巴塞皇馬雙響炮
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巴塞皇馬雙響炮
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        西甲昨晚由塞維利亞打比打頭陣後，周末將迎來兩大擂台躉出場，巴塞隆拿和皇家馬德里，分別於明晚作客馬略卡，以及於周日主場鬥伊巴。雙雄聯賽重開後首戰考驗不大，大勝一場手到拿來。



馬略卡 vs 巴塞隆拿

星期六22 周六深夜4:00

now632、611台直播

三叉戟再燃火花

　　首循環主場5:2大勝馬略卡，正是巴塞隆拿攻擊三叉戟基沙文、美斯和蘇亞雷斯本季合作最好的一仗。該隊明晚再遇馬略卡，養精蓄銳的三人勢可踢出更精采進攻，必捧讓球主客和

［-2］「客勝」。



馬略卡近六次交手全敗

　　首循環交手時，基沙文與蘇亞雷斯同樣交出入球和助攻各一，美斯更連中三元，堪稱三人本季聯手代表作。其後各自面對不同問題，但疫情反助休養生息，哨牙蘇已克服膝部傷患、美斯亦不再受肌肉問題困擾，基沙文矢言很期待與兩位拍擋再合作：「很久已沒有比賽，很想儘快出場在綠茵場上馳騁。」

　　再者，巴塞過去六次西甲鬥馬略卡全勝之餘，更四度大勝三球或以上，今仗讓［-2］球絕對沒有問題。

頭條推介

客勝 (1.20倍)

讓球主客和

［-2］「客勝」

(2.68倍)



皇家馬德里 vs 伊巴

星期日16 周日深夜1:30

now632台直播

夏神歸位開殺戒

　　皇家馬德里在疫情過後，有鋒將夏薩特健康回歸。據報他在上周隊內訓練賽連中三元，身型明顯比季初健碩，周日有能力擔起皇馬進攻令旗揮軍主場大勝伊巴，讓球主客和［-2］照捧「主勝」。



領巴利賓施馬強攻伊巴

　　夏薩特去夏以一億歐羅由車路士加盟後，因傷病和適應問題而遠離水準，更在去年十二月起接連弄傷足踝和腓骨，原本無法再為銀河艦隊於本季上陣。然而新冠肺炎令西甲暫停至今才重開，這名廿九歲鋒將有時間康復和操弗，他更豪言：「我要從零開始，為球隊貢獻所有。」

　　此子今仗在前線拍檔加里夫巴利及賓施馬支援下，可在西甲暫停前最後四輪失九球的伊巴身上破關。

頭條推介

主勝

(1.17倍)

讓球主客和

［-2］「主勝」

(2.55倍)



周五至周日西甲其餘推介

CF格蘭納達 vs 基達菲

星期五3 今晚深夜1:30

now632台直播

主隊今季對馬德里球隊一勝一和三負，今仗難敵馬德里三哥基達菲。

頭條推介

客勝

(2.37倍)



華倫西亞 vs 利雲特

星期五9 今晚深夜4:00

now632台直播

華西近四次對賽錄三勝一和，主場可望殺退華倫西亞市死敵利雲特。

頭條推介

主勝

(1.60倍)



愛斯賓奴 vs 艾拉維斯

星期六9 周六晚上8:00

now632台直播

愛斯賓奴早前八名職球員感染肺炎，眾人未恢復狀態，今仗有危機。

頭條推介

客勝

(3.90倍)



切爾達 vs 維拉利爾

星期六15 周六晚上11:00

now632台直播

切爾達聯賽暫停前最後四輪和三場，對狀態平平的維拉利爾可敲和。

頭條推介



(3.05倍)



雷加利斯 vs 華拉度列

星期六18 周六深夜1:30

now632台直播

華拉度列過去八輪入六球，雷加利斯聯賽入球最少，2.5球敲「細」。

頭條推介

入球細

(2.5球)

(1.38倍)



畢爾包 vs 馬德里體育會

星期日7 周日晚上8:00

now632台直播

馬體今季西甲十二次打和，聯賽暫停前又兩連和，征畢爾包再追和。

頭條推介



(2.70倍)



皇家蘇斯達 vs 奧沙辛拿

星期日18 周日深夜4:00

now632台直播

皇蘇近四輪主場聯賽全勝，這四仗有三場總入球「3球」，可再追。

頭條推介

總入球「3」

(3.85倍)
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