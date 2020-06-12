馬略卡 vs 巴塞隆拿
星期六22 周六深夜4:00
now632、611台直播
三叉戟再燃火花
首循環主場5:2大勝馬略卡，正是巴塞隆拿攻擊三叉戟基沙文、美斯和蘇亞雷斯本季合作最好的一仗。該隊明晚再遇馬略卡，養精蓄銳的三人勢可踢出更精采進攻，必捧讓球主客和
［-2］「客勝」。
馬略卡近六次交手全敗
首循環交手時，基沙文與蘇亞雷斯同樣交出入球和助攻各一，美斯更連中三元，堪稱三人本季聯手代表作。其後各自面對不同問題，但疫情反助休養生息，哨牙蘇已克服膝部傷患、美斯亦不再受肌肉問題困擾，基沙文矢言很期待與兩位拍擋再合作：「很久已沒有比賽，很想儘快出場在綠茵場上馳騁。」
再者，巴塞過去六次西甲鬥馬略卡全勝之餘，更四度大勝三球或以上，今仗讓［-2］球絕對沒有問題。
頭條推介
客勝 (1.20倍)
讓球主客和
［-2］「客勝」
(2.68倍)
皇家馬德里 vs 伊巴
星期日16 周日深夜1:30
now632台直播
夏神歸位開殺戒
皇家馬德里在疫情過後，有鋒將夏薩特健康回歸。據報他在上周隊內訓練賽連中三元，身型明顯比季初健碩，周日有能力擔起皇馬進攻令旗揮軍主場大勝伊巴，讓球主客和［-2］照捧「主勝」。
領巴利賓施馬強攻伊巴
夏薩特去夏以一億歐羅由車路士加盟後，因傷病和適應問題而遠離水準，更在去年十二月起接連弄傷足踝和腓骨，原本無法再為銀河艦隊於本季上陣。然而新冠肺炎令西甲暫停至今才重開，這名廿九歲鋒將有時間康復和操弗，他更豪言：「我要從零開始，為球隊貢獻所有。」
此子今仗在前線拍檔加里夫巴利及賓施馬支援下，可在西甲暫停前最後四輪失九球的伊巴身上破關。
頭條推介
主勝
(1.17倍)
讓球主客和
［-2］「主勝」
(2.55倍)
周五至周日西甲其餘推介
CF格蘭納達 vs 基達菲
星期五3 今晚深夜1:30
now632台直播
主隊今季對馬德里球隊一勝一和三負，今仗難敵馬德里三哥基達菲。
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客勝
(2.37倍)
華倫西亞 vs 利雲特
星期五9 今晚深夜4:00
now632台直播
華西近四次對賽錄三勝一和，主場可望殺退華倫西亞市死敵利雲特。
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主勝
(1.60倍)
愛斯賓奴 vs 艾拉維斯
星期六9 周六晚上8:00
now632台直播
愛斯賓奴早前八名職球員感染肺炎，眾人未恢復狀態，今仗有危機。
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客勝
(3.90倍)
切爾達 vs 維拉利爾
星期六15 周六晚上11:00
now632台直播
切爾達聯賽暫停前最後四輪和三場，對狀態平平的維拉利爾可敲和。
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和
(3.05倍)
雷加利斯 vs 華拉度列
星期六18 周六深夜1:30
now632台直播
華拉度列過去八輪入六球，雷加利斯聯賽入球最少，2.5球敲「細」。
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入球細
(2.5球)
(1.38倍)
畢爾包 vs 馬德里體育會
星期日7 周日晚上8:00
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馬體今季西甲十二次打和，聯賽暫停前又兩連和，征畢爾包再追和。
頭條推介
和
(2.70倍)
皇家蘇斯達 vs 奧沙辛拿
星期日18 周日深夜4:00
now632台直播
皇蘇近四輪主場聯賽全勝，這四仗有三場總入球「3球」，可再追。
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總入球「3」
(3.85倍)