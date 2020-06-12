巴塞皇馬雙響炮

西甲昨晚由塞維利亞打比打頭陣後，周末將迎來兩大擂台躉出場，巴塞隆拿和皇家馬德里，分別於明晚作客馬略卡，以及於周日主場鬥伊巴。雙雄聯賽重開後首戰考驗不大，大勝一場手到拿來。







馬略卡 vs 巴塞隆拿



星期六22 周六深夜4:00



now632、611台直播



三叉戟再燃火花



首循環主場5:2大勝馬略卡，正是巴塞隆拿攻擊三叉戟基沙文、美斯和蘇亞雷斯本季合作最好的一仗。該隊明晚再遇馬略卡，養精蓄銳的三人勢可踢出更精采進攻，必捧讓球主客和



［-2］「客勝」。







馬略卡近六次交手全敗



首循環交手時，基沙文與蘇亞雷斯同樣交出入球和助攻各一，美斯更連中三元，堪稱三人本季聯手代表作。其後各自面對不同問題，但疫情反助休養生息，哨牙蘇已克服膝部傷患、美斯亦不再受肌肉問題困擾，基沙文矢言很期待與兩位拍擋再合作：「很久已沒有比賽，很想儘快出場在綠茵場上馳騁。」



再者，巴塞過去六次西甲鬥馬略卡全勝之餘，更四度大勝三球或以上，今仗讓［-2］球絕對沒有問題。



頭條推介



客勝 (1.20倍)



讓球主客和



［-2］「客勝」



(2.68倍)







皇家馬德里 vs 伊巴



星期日16 周日深夜1:30



now632台直播



夏神歸位開殺戒



皇家馬德里在疫情過後，有鋒將夏薩特健康回歸。據報他在上周隊內訓練賽連中三元，身型明顯比季初健碩，周日有能力擔起皇馬進攻令旗揮軍主場大勝伊巴，讓球主客和［-2］照捧「主勝」。







領巴利賓施馬強攻伊巴



夏薩特去夏以一億歐羅由車路士加盟後，因傷病和適應問題而遠離水準，更在去年十二月起接連弄傷足踝和腓骨，原本無法再為銀河艦隊於本季上陣。然而新冠肺炎令西甲暫停至今才重開，這名廿九歲鋒將有時間康復和操弗，他更豪言：「我要從零開始，為球隊貢獻所有。」



此子今仗在前線拍檔加里夫巴利及賓施馬支援下，可在西甲暫停前最後四輪失九球的伊巴身上破關。



頭條推介



主勝



(1.17倍)



讓球主客和



［-2］「主勝」



(2.55倍)







周五至周日西甲其餘推介



CF格蘭納達 vs 基達菲



星期五3 今晚深夜1:30



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主隊今季對馬德里球隊一勝一和三負，今仗難敵馬德里三哥基達菲。



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客勝



(2.37倍)







華倫西亞 vs 利雲特



星期五9 今晚深夜4:00



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華西近四次對賽錄三勝一和，主場可望殺退華倫西亞市死敵利雲特。



頭條推介



主勝



(1.60倍)







愛斯賓奴 vs 艾拉維斯



星期六9 周六晚上8:00



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愛斯賓奴早前八名職球員感染肺炎，眾人未恢復狀態，今仗有危機。



頭條推介



客勝



(3.90倍)







切爾達 vs 維拉利爾



星期六15 周六晚上11:00



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切爾達聯賽暫停前最後四輪和三場，對狀態平平的維拉利爾可敲和。



頭條推介



和



(3.05倍)







雷加利斯 vs 華拉度列



星期六18 周六深夜1:30



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華拉度列過去八輪入六球，雷加利斯聯賽入球最少，2.5球敲「細」。



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入球細



(2.5球)



(1.38倍)







畢爾包 vs 馬德里體育會



星期日7 周日晚上8:00



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馬體今季西甲十二次打和，聯賽暫停前又兩連和，征畢爾包再追和。



頭條推介



和



(2.70倍)







皇家蘇斯達 vs 奧沙辛拿



星期日18 周日深夜4:00



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皇蘇近四輪主場聯賽全勝，這四仗有三場總入球「3球」，可再追。



頭條推介



總入球「3」



(3.85倍)