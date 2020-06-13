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﻿雙槍停賽 拜仁難讓「-1.5/-2」

2020-06-13 列印
　　只要拜仁慕尼黑今晚德甲主場擊退慕遜加柏，多蒙特同日又作客不敵杜塞爾多夫，前者即提早八連霸。然而，一哥有兩大鋒將羅拔利雲度夫斯基和湯馬士梅拿坐波監，對手近況平平也好，今仗屬小勝格，一於捧受讓球半/兩球「客勝」。

　　雖然拜仁今仗有望提早三輪捧走德甲冠軍碟，惟陣中不少主力皆無緣披甲，後衛歷卡斯蘇尼因傷缺陣，首席射手羅拔利雲度夫斯基及助攻王湯馬士梅拿停賽。該隊勝在主場威力可靠，各賽事作東五連勝，乘慕遜加柏對上三場聯賽僅勝和負各一，預計小勝無問題，但要讓球半/兩球實嫌太辣，倒不如敲「客勝」。（無線85、Now670、有線611、651台、FOX+周日凌晨0:30直播）
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