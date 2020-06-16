英超明晚重開 紅軍封王欠6分

最受香港球迷歡迎的英超終於重開，明晚先進行兩場補賽，周末再上演第三十輪的十場賽事。大家最關心，必然是榜首利物浦能否取得隊史首個英超錦標，以他們在聯賽暫停前廿九輪贏二十七場超強走勢，多取六分封王，歷史性一刻近在咫尺。



利物浦今屆甫開季即打出一波八連勝走勢，第九輪與曼聯踢和1:1後，又連贏十八場，聯賽暫停前以八十二分高踞榜首，廿五分遙遙領先踢少一場的二哥曼城，只要多取六分，就肯定可以奪取三十年來首個頂級聯賽冠軍。







高普豪言強勢持續



他們在二十九輪僅失廿一球冠絕群雄，進攻方面則入六十六球，較曼城少兩球屬第二強，攻守兩端都無可挑剔。再者球隊有二十次於上半場領先下，由頭帶到尾奏捷，加上有十三場贏兩球或以上，接近無敵的姿態在復賽後亦難尋覓敵手。



紅軍在上周四閉門友賽英冠的布力般流浪，在翼鋒沙迪奧文尼等人建功下主場大勝6:0，反映狀態沒有因為英超暫停而走樣，領隊高普亦豪言：「球員的狀態和精神面貌，與聯賽暫停前沒有分別。球隊的狀態和態度都很好，期待比賽回歸。」



第2至9位球隊 歐聯席位爭崩頭



英超重開另一焦點將在歐聯席位之爭，因為預計到最後一輪才能定奪，目前第二至第九位共八隊都有機會取得入場券。



英超頭四位將會取得來季歐聯席位，目前排第二的曼城早前被歐洲足協判罰禁止參加歐戰兩年，若他們上訴失敗而最終排四名以內，其資格會讓給第五位，令這場爭奪戰更激烈。



撇除藍月，車路士、曼聯、熱刺和阿仙奴陣容深厚，在每場換人名額增至五人和頻密賽程下有優勢；現時穩守第三的李斯特城原本露疲態，經過暫停期後重新調整，有力踢回季初高水準；而兩大黑馬狼隊及錫菲聯全季穩定，不容忽視。各隊各有優勢，勢鬥得難分難解。







利物浦未來兩場賽程



客 vs 愛華頓



21/06 深夜2:00



利物浦過去五次作客愛華頓，全部開2.5球細盤，追「細」好路數。











主 vs 水晶宮



24/06 深夜3:15



紅軍今季十五場主場全勝，十二次由頭帶到尾，半全場捧「主主」。







英超其他焦點盤路分析



半場入球細王 水晶宮



水晶宮攻力弱，上半場更明顯地交投淡靜，廿九輪多達廿六次總入球少過兩球。



今季29場賽事



26次總入球



少過2球



90%



<2球







不勝王 諾域治



包尾大幡諾域治實力參差， 廿九輪僅五勝六和十八負，餘下九輪追對家。



今季29場賽事



僅贏5場



83%



和或輸







入球細王 錫菲聯



錫菲聯擁有本季失球第二少的防線，加上攻力平平，經常開兩球半「細」。



今季28場賽事



22次總入球



少過3球



79%



<3球







入球大王 阿士東維拉



維拉攻力欠銳，只是其豆腐防線失球數字高企。若遇攻力強橫球隊，一於追「大」。



今季28場賽事



20次總入球



超過兩球



71%



>2球







利物浦盤路分析



贏波王



利物浦今季英超廿九輪贏二十七仗，餘下賽事按實力計仍可繼續橫掃。只怕他們提早封王放軟手腳，但領隊高普保證會搏到尾，放心繼續捧場。



今季29場賽事



贏27場



93%



贏波







破關王



利物浦領隊高普今季策略是開賽搶攻以求盡快入球，然後稍為放慢節奏保持優勢。該隊二十三次率先取得入球，餘下九輪繼續追紅軍第一隊入球。



今季29場賽事



23次先入波



79%



先入球







半場贏波王



紅軍除了是贏波王，亦因其在前線三叉戟領導的主攻踢法，往往在換邊前已鎖定勝局，廿次半場領先。此數據在主場更明顯，十五場十二次領先。



今季29場賽事



20次半場領先



69%



半場贏