曼城開火轟頹兵 英超今晚重開

英超今晚重開，先進行兩場補賽，焦點落在曼城主場對阿仙奴身上。這仗牌面上是「Big6」大戰，但槍手今季遇強即屈，整體實力已被藍月拋離，今仗勢毫無還擊之力，主勝穩開。此外雙方近年交手多次開2.5球「大」，可補飛大盤。



阿仙奴目前以四十分排第九位，論排名已非「Big6」一員。事實上這支北倫敦球隊今季對前四名球隊表現差勁，五場只得一和四負劣績，包括首循環主場0:3慘敗予曼城，加上他們近況又差，上周友賽主場2:3不敵英冠賓福特，據報領隊阿迪達十分不滿球隊的防守表現，今仗面對出任曼城助教時的上司哥迪奧拿所帶領的藍月鋒線，隨時中門大開。



阿迪達倒戈難勝哥帥



主隊比槍手多十七分排次席，又在英超暫停前最後五場各賽事收錄四勝一負，期間更力挫阿士東維拉捧走聯賽盃。再者該隊在上述五仗中，有中場洛迪卡斯簡迪、奇雲迪布尼、前鋒阿古路及加比爾捷西斯各自梅開二度，眾人腳風大順勢可接連撕破兵工廠大門，翼鋒史達寧亦矢言：「我在疫情初期有點迷失，但我之後對自己說不可以這樣，所以之後努力居家練習，一直跟從球會給予我們的流程工作。我感到自己狀態不俗，希望復賽後立即有好表現。」



此外，曼城在往績上亦佔盡上風，他們各賽事近六次與阿仙奴交手全勝，更全部贏兩球或以上，今場勝算極濃。而在這六仗中，有五次開出2.5球「大」，適逢阿仙奴射手兼隊長奧巴美揚在最近三場各賽事入三球，今仗與敵將阿古路等人大鬥射術下，一場大手交易在所難免，同時兼顧大盤。



曼城 vs 阿仙奴



星期三24 今晚深夜3:15



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神射手大混戰 華迪難擋奧巴



今屆英超神射手之爭異常激烈，由第一位累積入十九球的李斯特城前鋒占美華迪計起，到並列第六的拉舒福特和沙迪奧文尼，只有五球差距。綜合各方因素和條件，目前以十七球排次席的阿仙奴射手奧巴美揚最有機會稱王，四點五倍捧得過。



占美華迪雖然領放，但他在過去八輪只入兩球，李斯特城期間亦只得兩勝兩和四負，已成強弩之末；至於以十六球位列第三的曼城前鋒阿古路，需要與加比爾捷西斯分擔上陣時間，同樣忌捧；與前者並列的利物浦翼鋒穆罕默德沙拿，在隊中有文尼分擔士哥重任，後上難度大。相反阿仙奴本季的入球集中在奧巴美揚身上，加上他是隊長出場機會肯定多，值得捧場。







維拉主場遭「錫」重擊



阿士東維拉在英超重開後，要繼續為護級努力。然而該隊在聯賽暫停前四連敗，更連續兩場未能士哥，今晚主場鬥全季表現穩定的錫菲聯難有希望，一於捧客勝。



錫菲聯勝在穩定



維拉目前以廿五分排尾二，比對上三位的般尼茅夫、屈福特和韋斯咸踢少一場落後兩分，餘下賽事要急起直追。可是他們在英超暫停前四連敗，包括上仗0:4不敵三哥李斯特城，今仗鬥第七位的錫菲聯勢再敗一場。



後者近四輪取三勝一和表現穩定，射手比利沙柏亦在過去三場聯賽入兩球腳風大順，客勝無走雞。



阿士東維拉 vs 錫菲聯



星期三10 今晚深夜1:00



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