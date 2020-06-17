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狂「蜂」博炒緬恩斯

2020-06-17 列印
  多蒙特今季攻力驚人，目前於德甲共入八十二球平隊史紀錄，火力僅次於榜首拜仁慕尼黑，但教練法華利未滿足下令要刷新紀錄。該隊狀態大勇的射手艾寧夏蘭特，收到主帥命令要繼續爭取更多入球，今晚聯賽勢領軍主場大勝防守不濟的緬恩斯，讓球主客和讓兩球「主勝」去馬！

（Now670、有線651、611台、FOX+周四凌晨2:30直播）
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