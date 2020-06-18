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拜仁疫下達成八連霸

2020-06-18 列印
　　拜仁慕尼黑周二德甲作客1:0小勝雲達不來梅，順利提早兩輪完成八連霸偉業。雖然新冠肺炎疫情期間，聯賽要閉門進行，但客軍將帥仍交足戲，換上印有8字的T恤，對着空空如也的看台慶祝，季中走馬上任的教練費歷克還在空場豪言劍指三冠王。

　　同日德甲，榜尾的柏達邦作客0:1不敵柏林聯，三十二輪只得廿分篤定降班。德乙一哥比勒費爾德乘第三的漢堡同日聯賽主場被奧斯納貝克逼和1:1，率先肯定取得前兩名直接升班資格，事隔十一年重返甲組。

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