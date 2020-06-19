新雙核 殺熱刺 紅魔勝

熱刺 vs 曼聯



星期五8 今晚深夜3:15



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英超復賽後第一個整輪焦點，就是今晚熱刺主場對曼聯。主隊領隊摩連奴首循環倒戈造訪奧脫福已吃悶棍，加上紅魔又有新中場黃金組合領軍，客勝穩。



摩連奴去季中因成績不濟被曼聯辭退，事隔近一年在去年十一月尾成為熱刺領隊。然而狂人首循環重返奧脫福球場就以1:2見負，他在英超暫停前各戰線最後六場各賽事又只得兩和四負，失去昔日呼風喚雨的能力。







波費普巴組黃金中場



再者熱刺雖有王牌射手哈利卡尼、全能中場穆沙施素高等人傷瘉復出，但他們缺陣多時需時操起狀態。另一射手孫興民亦在疫情期間不停穿梭英國及南韓，舟車勞頓休息不足，難怪球隊上周閉門友賽1:2不敵諾域治。



相反，曼聯在比賽暫停前氣勢正盛，十一場各賽事收錄八勝三和，一月份來投的新援波基斯費南迪斯期間取得三入球四助攻，迅即融入球隊。外界更期待他與法國星級中場保羅普巴合作，適逢後者在疫情期間全面擺脫足踝傷患，今仗可以自去年十二月以來首度候命，組成黃金中場線。



紅魔上周五友賽西布朗時曾安排兩人一起正選，普巴任進攻中場，波基斯費南迪斯在身後支援，效果不俗，前曼聯守將加利尼維利亦看好他們：「這個組合實力超凡，以往球隊表現差就怪罪普巴，如今有波基斯費南迪斯分擔，其心理壓力大減可望交出好表現。」既然有星級中場組合在陣，紅魔勢取三分。







今晚深夜一時正英超頭場，有諾域治主場對修咸頓。主隊目前敬陪末席，急需搶分鬥志毋庸置疑，但他們近六場各賽事只入兩球，攻力疲弱難有勝望。相反聖徙有弱旅殺手丹尼艾格斯在陣勝券在握，直取客勝。



諾域治 vs 修咸頓



星期五2 今晚深夜1:00



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頭條推介



客勝 (2.12倍)











愛華頓 vs 利物浦



星期日35 周日深夜2:00



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紅軍揚威打吡戰



冠軍在望的利物浦，近六次英超作客愛華頓雖然只得一勝，但周日在葛迪遜公園一戰閉門進行，拖肥糖失去主場球迷支持，表現勢打折扣。再者今季各賽事兩次交手紅軍俱勝，今仗打吡戰有力向王座再邁進一步。



過去六季英超利物浦作客這支同市宿敵只贏一次，其餘五次都打和，可見愛華頓在球迷打氣下韌力十足。不過今仗需閉門作賽，加上紅軍今屆首循環主場大勝5:2，之後在足總盃第三圈派青年軍上陣也在地頭贏1:0，再勝一場難度不大。況且，紅軍一對翼鋒穆罕默德沙拿和沙迪奧文尼近三輪聯賽各入兩球，有兩人在陣客勝更穩。



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客勝 (1.45倍)



波膽0:2 (7.25倍)







英超今輪其餘推介



屈福特是英超最受肺炎疫情影響的球隊，元氣大傷下明晚主場難敵狐狸。



屈福特 vs 李斯特城



星期六5 周六晚上7:30



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客勝 (1.95倍)







槍手經過周三補賽熱身後，狀態較白禮頓佳，亦適應閉門氣氛，取客勝。



白禮頓 vs 阿仙奴



星期六20 周六晚上10:00



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客勝 (2.08倍)







韋斯咸近四次主場聯賽兩度打和，迎戰過去五輪兩勝三和的狼隊，再敲和波。



韋斯咸 vs 狼隊



星期六33 周六深夜12:30



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和 (3.10倍)







近五次英超對碰四度開2.5球「大」，適逢主隊錄六連大，一於追「大」。



般尼茅夫 vs 水晶宮



星期六38 周六深夜2:45



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入球大(2.5球) (2.00倍)







紐卡素過去五輪只入一球，鬥近九場入七球的錫菲聯，2.5球「細」穩開。



紐卡素 vs 錫菲聯



星期日10 周日晚上9:00



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入球細(2.5球) (1.48倍)







維拉早前分心聯賽盃致英超四連敗，如今專心出戰可頂住不擅作客的藍獅。



阿士東維拉 vs 車路士



星期日23 周日晚上11:15



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和 (4.10倍)







藍月首循環作客大勝般尼4:1，去季主場亦炒5:0，今仗必捧3.5球「大」勝。



曼城 vs 般尼



星期一8 周一深夜3:00



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入球大







意甲明晚重開



明晚意甲復賽，各隊鬥得精彩，祖雲達斯與拉素在榜首叮噹馬頭；國際米蘭、阿特蘭大、羅馬、拿玻里和AC米蘭在歐戰席位爭奪戰各不相讓；榜下游由第十四位烏甸尼斯起都要為護級努力。







拖連奴 vs 帕爾馬



星期六35 周六深夜1:30



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帕爾馬今季作客不遜主場，近九次遠征三勝四和兩負，包括2:1擊敗拿玻里。該隊明晚作客聯賽暫停前六連敗的拖連奴，客勝穩開。



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客勝



(3.20倍)







維羅納 vs 卡利亞里



星期六39 周六深夜3:45



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維羅納在意甲暫停前最後七輪，四次和波；卡利亞里亦三連和，雙方於前者主場交手，勢不分高下，再者首循環正是1:1，今仗可再敲和。



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和



(3.15倍)











阿特蘭大 vs 薩斯索羅



星期日33 周日深夜1:30



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阿特蘭大近三輪全勝，但其中兩場半場落後下反勝，另一仗換邊前賽和。該隊擅於下半場發力，周日宜捧半全場「和主」及「客主」。



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「和主」



(4.00倍)







國際米蘭 vs 森多利亞



星期日37 周日深夜3:45



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國米上周意大利盃四強次回合賽和拿玻里，總比數負1:2出局，但有實戰提升狀態，始終較森多利亞優勝，周日主場出擊勢挫後者。



頭條推介



主勝



(1.25倍)







意甲焦點盤路推介



邊隊最魚腩？



布雷西亞連續十一輪不勝，全季至今只贏四場，復賽後長追對家。



今季26場



僅贏4場



85%



和或輸







邊隊常演入球騷？



阿特蘭大三位球員入球達雙數位，廿五場轟七十球冠絕群雄，長追「大」。



今季25場



21次總入球



超過2球



84%



>2球











邊隊常先入波？



C朗拿度帶領下，老婦人廿六輪有二十一次先開紀錄，比率達到八成一，餘下十二場可繼續追捧。



今季26場



21次先入波



81%



先入球







邊隊半場少波入？



費倫天拿今季換邊前穩打穩紮，入球少同時失球亦少，其中九次更賽和0:0。



今季26場



21次半場總入球



少過2球



81%



<2球







邊隊最霸道？



作為領頭羊，祖記廿六輪贏二十次。他們在主場更厲害，十三場錄十二勝一和，更值得捧場。



今季26場



贏20場



77%



贏波







邊隊常先失波？



腐豆防線令萊切今季十八次先失守，接下來對有一定攻力球隊就捧對家。



今季26場



18次先失守



69%



先失球