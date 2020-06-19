復活「巴」再衝

巴塞隆拿鋒將基沙文和中場拿傑迪錫今季皆鬱鬱不得志，但上仗西甲主場2:0輕取雷加利斯齊齊踢出佳作，獲主帥施迪恩盛讚。為了個人事業，他倆今晚聯賽勢再次率隊延續對賽往績優勢作客打敗第三的西維爾保一哥寶座，客勝去馬。



（Now632台周六凌晨4:00直播）



新加盟的基沙文今季遲遲未能融入巴塞體系，在西甲復賽首仗球隊作客4:0大勝馬略卡，表現令人失望早早被換出。此子上場西甲仍獲施迪恩信任，由左翼改踢中鋒，結果踢足全場，下半場更有一次士哥卻因傳中的尼爾遜施美度越位在先而無效。



重獲施迪恩信任



施迪恩仍稱讚：「基沙文改打中路有很好表現。要踢好這位置不容易，經常在很狹窄的空間活動，他仍處理得很好。」拿傑迪錫附和道：「我認為他已很適應己隊踢法，相信他很快就會不斷士哥。」



拿傑迪錫本身今季在巴塞也過得不如意，上半季在舊帥華維迪麾下不受重用，改由施迪恩領軍後表現也平平。幸而，這名三十二歲中場上仗踢足九十分鐘，貢獻全場並列最多的兩次關鍵傳送和三次搶截，施迪恩直言：「他對球隊很重要，效力了巴塞六季，其經驗是陣中數一數二豐富。」



盛傳一哥巴塞今夏欲羅致鋒將拿達路馬天尼斯和尼馬，基沙文位置難免受威脅，拿傑迪錫更會被拋售套現。為了前途着想，兩人今晚勢再接再厲，打出身價。況且，第三的西維爾復賽以來一勝一和，惟各賽事近三次鬥巴塞全敗，去季聯賽主場更以2:4落敗。鋒將蒙尼亞艾哈達迪及中場尼曼查古迪積因傷上陣成疑，今仗難逃再敗厄運，客勝無問題。



