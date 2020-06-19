（Now632台周六凌晨4:00直播）
新加盟的基沙文今季遲遲未能融入巴塞體系，在西甲復賽首仗球隊作客4:0大勝馬略卡，表現令人失望早早被換出。此子上場西甲仍獲施迪恩信任，由左翼改踢中鋒，結果踢足全場，下半場更有一次士哥卻因傳中的尼爾遜施美度越位在先而無效。
重獲施迪恩信任
施迪恩仍稱讚：「基沙文改打中路有很好表現。要踢好這位置不容易，經常在很狹窄的空間活動，他仍處理得很好。」拿傑迪錫附和道：「我認為他已很適應己隊踢法，相信他很快就會不斷士哥。」
拿傑迪錫本身今季在巴塞也過得不如意，上半季在舊帥華維迪麾下不受重用，改由施迪恩領軍後表現也平平。幸而，這名三十二歲中場上仗踢足九十分鐘，貢獻全場並列最多的兩次關鍵傳送和三次搶截，施迪恩直言：「他對球隊很重要，效力了巴塞六季，其經驗是陣中數一數二豐富。」
盛傳一哥巴塞今夏欲羅致鋒將拿達路馬天尼斯和尼馬，基沙文位置難免受威脅，拿傑迪錫更會被拋售套現。為了前途着想，兩人今晚勢再接再厲，打出身價。況且，第三的西維爾復賽以來一勝一和，惟各賽事近三次鬥巴塞全敗，去季聯賽主場更以2:4落敗。鋒將蒙尼亞艾哈達迪及中場尼曼查古迪積因傷上陣成疑，今仗難逃再敗厄運，客勝無問題。