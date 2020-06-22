哥帥「落柯打」必炒般尼
遞表首天 銀行見人龍 逾200萬市民登記攞萬元
昨天朋友見面，少問：「食咗飯未?」大多數會問：「登記咗未?」財政司司長陳茂波今年二月在《財政預算案》中宣佈向合資格永久居民派發一萬元，經行政安排四個多月，昨日起接受登記，市民反應踴躍，截至昨午約有二百...
2020-06-22
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印擬棄守協議允士兵向解放軍開槍 事件嚴重程度或會升級
中印邊境上周一爆發流血衝突，令中印高層關係緊張，而印度民間對中國的觀感急促惡化。印度總理莫迪上周四在全國跨黨派會議上首度澄清，中國解放軍沒有進入印度邊境，印軍據點沒有遭攻佔，講話被指為局勢降溫。不過，...
2020-06-22
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西雅圖槍擊案釀一死一傷 警調查被示威者喝倒采
美國反種族及反警暴示威浪潮尚未平息，西雅圖「國會山莊自治區」內的一個公園上周六凌晨發生槍擊案，造成一死一傷。未知事發原因，暫無人被捕。同日美國總統特朗普展開了塔爾薩的競選活動，而在塔爾薩俄克拉荷馬州中...
2020-06-22
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SEA TO SKY入場價642萬
將軍澳日出康城新盤SEA TO SKY，日前開放示範單位兼公佈首批價單，涉及285伙，包括兩至四房戶型，當中兩房戶折實價由642.8萬起，為未來數周的群盤搶客戰展開序幕！ 由長實及港鐵發展的日出康城8...
2020-06-20
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中美緊張降溫 市場資金充裕 恒指本周闖二萬五關
上周中美「楊蓬會」後，傳中國擬加快採購美國農產品，刺激恒指上周五收升178點，報24643點，創七個交易日收市新高，全周累升342點。分析人士預計，市場資金充裕，新經濟股仍為市場關注焦點，恒指上周表現...
2020-06-22
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「博」殺戰 C朗話事
沙尼今季入主祖雲達斯戰績未如人意，連累射手C朗拿度首次連續兩場決賽落敗。有傳後者早前曾跟沙尼爭執，將帥關係現危機，惟這名葡萄牙球星自幼好勝心極強，今晚意甲復賽第一擊造訪博洛尼亞，勢靠一己之力挽救老婦人。(Now638、有線602、614、654、662、無線myTV Super301台周二凌晨3:45直播) C朗在新冠肺炎疫情期間積極操練，回祖雲達斯報到時身體狀況極佳，後衞邦路斯矢言：「他是超級球員，停戰後仍能保持完美體格。」然而，他復賽表現強差人意，意大利盃四強次回合和決賽皆顆粒無收，最終被拿玻里擊敗屈居亞軍，連同早前意大利超級盃不敵拉素，此子首次連續兩次盃賽決賽...
2020-06-22
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編輯嚴選 夏日彩妝新品
夏日彩妝新系列正式登場，色彩豐富加上靚靚包裝，自然成為賣點。假如閣下跟筆者一樣，在疫情下已無買化妝品一段長時間，現正是時候好好獎勵自己。今次編輯部精選四大彩妝系列，啱心水就馬上入貨吧。 Dior 活潑...
2020-06-20
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住屋邨搭港鐵出入 窮女神施匡翹唔恨識有錢仔
因為受社會運動及疫情影響，演藝界大受打擊，但仍然有公司願意捧新人，就係24歲有樣有Body仲好唱得嘅施匡翹（Zaina）。Zaina身高5呎9吋，目測三圍有33C、24、35，仲有一對45吋長腿，上台...
2020-06-22
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慧眼看世界——希望之源
限聚令放寬，除了室外集會仍受限制外，其他生活已逐步回復正常。對大部份港人來說，「保就業」和派錢的政策，甚至是前金管局總裁任志剛認為要「感謝主」的「港區國安法」落實，都不及恢復六合彩攪珠帶來更大的積極效果。 受到新冠肺炎疫情影響，馬會已停止六合彩攪珠超過四個月。據悉馬會有意按社會情況，在馬季七月中完結後，考慮重啟六合彩攪珠，初期一周一次。雖然正式安排有待馬會宣佈，但香港有六合彩好過沒有，特別在超級金多寶的日子，人們購買彩票時已憧憬?一場橫財夢，讓快樂賀爾蒙減輕現實生活的痛苦。 面對疫情出現第二波爆發，全球經濟舉步艱難。中美角力讓香港變成磨心，港人身處大時代，單憑「保就業」想解...
2020-06-22
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伊時論事——皇家雅士谷繼續精彩
為期五日的皇家雅士谷賽期終於在六月二十日順利完成，雖然今年世界各地不少賽馬運動都因疫情而受影響，不過這項傳統的英國盛事仍雲集美國、法國及愛爾蘭等地的良駒爭逐，激戰連場。由於今年的皇家雅士谷閉門作賽，馬迷們只能安坐家中見證紀錄的誕生。 歐洲最佳長途馬「弦樂器」在雅士谷金盃中大勝對手十個馬位，成功爭取三連勝。騎師戴圖理則憑藉「敍述者」取得皇家雅士谷賽期的第七十場頭馬，成就斐然。早於一九九Ｏ年，戴圖理（FRANKIE DETTORI）這位馬壇天之驕子策騎由古萬尼訓練的MARKOFDISTINCTION，攻下千六米一級賽女皇安妮錦標，為其輝煌皇家雅士谷的星途揭開序幕。在今屆的皇家雅...
2020-06-22
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