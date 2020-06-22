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﻿哥帥「落柯打」必炒般尼

2020-06-22 列印
  曼城要從後追上英超一哥利物浦只餘數字上的可能，但領隊哥迪奧拿下令不要鬆懈，以盡快鎖定來季歐聯資格。中場核心奇雲迪布尼亦聽命，上場復賽首仗表現光芒四射，今晚聯賽勢領軍主場大勝般尼，讓球主客和讓兩球「主勝」去馬。（Now621台周二凌晨3:00直播）
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