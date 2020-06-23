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﻿迪米杜夫確診累街坊

2020-06-23 列印
  各網球巡迴賽確定八月復賽之際，保加利亞名將迪米杜夫周日於社交網絡證實，自己患上新冠肺炎。此子近兩周參加杜高域舉辦的阿德里亞慈善巡迴賽，期間曾跟多名頂級球星在毫無防疫措施下接觸，其中克羅地亞球手哥歷周一亦確診，加上現場觀眾和場外活動，隨時引爆「杜高域感染群組」。
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