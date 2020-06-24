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﻿夏神歸位 皇馬炒格

2020-06-24 列印
  皇家馬德里上輪西甲有夏薩特等主力輪休，仍險勝皇家蘇斯達進佔榜首。今晚回主場對後防鬆散的馬略卡，上述主力勢復任正選，銀河艦隊強陣出擊大勝可期，逾兩倍的讓球主客和讓兩球「主勝」去馬。（Now632台周四凌晨4:00直播）

        銀河艦隊教練施丹上仗收起翼鋒夏薩特、馬高阿辛斯奧和中場莫迪歷，最後以2:1挫皇蘇上榜首，手握爭標主動權。根據施丹慣常的車輪戰術，上述眾主將今仗勢重新擔正，尤其夏薩特西甲復賽首兩戰都交出助攻，阿辛斯奧前一仗獨取一球一助攻，有力率隊攻陷馬略卡防線。施丹仍不忘提醒球員：「聯賽之爭仍很漫長，不要過早放鬆。」

        尾三的馬略卡近三次造訪銀河艦隊全敗，近兩次都以三球差距慘負，故受讓兩球都不夠，「主勝」捧得過。
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