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﻿阿特蘭大狙擊殘鷹

2020-06-24 列印
  阿特蘭大周日意甲重啟第一擊即大炒薩斯索羅，狀態可見一斑，尤其射手杜雲沙柏達延續停擺前勇態梅開二度。今晚聯賽續作東，他們有力大勝防線傷兵問題嚴重的拉素，推介讓球主客和讓一球「主勝」！

（香港時間周四凌晨3:45開賽）

        第四的阿特蘭大於聯賽停擺前豪取五連勝，上仗延續強勢主場4:1大勝薩斯索羅之外，停擺前最後三場聯賽獨取四球的哥倫比亞射手杜雲沙柏達亦保持勇態，於該仗梅開二度。此子今季意甲上陣十六場共入十三球，效率有目共睹，今仗勢負起數胡重任。

        今仗才是第二的拉素復賽首仗，比賽狀態預計不如阿特蘭大。再者，藍鷹中堅雷斯菲臘比、兩閘魯歷和阿當馬路錫今仗皆因傷缺陣，嚴重打擊防線實力，故「主勝」可取。
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