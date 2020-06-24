（香港時間周四凌晨3:45開賽）
第四的阿特蘭大於聯賽停擺前豪取五連勝，上仗延續強勢主場4:1大勝薩斯索羅之外，停擺前最後三場聯賽獨取四球的哥倫比亞射手杜雲沙柏達亦保持勇態，於該仗梅開二度。此子今季意甲上陣十六場共入十三球，效率有目共睹，今仗勢負起數胡重任。
今仗才是第二的拉素復賽首仗，比賽狀態預計不如阿特蘭大。再者，藍鷹中堅雷斯菲臘比、兩閘魯歷和阿當馬路錫今仗皆因傷缺陣，嚴重打擊防線實力，故「主勝」可取。
一名中文大學女生與同居男友涉嫌參與逾三億元洗黑錢勾當，昨天被警方拘捕。警方指兩人過去七個月內涉嫌利用自己的銀行帳戶，收取不明來歷的巨款，總數高達三億六千多萬元，涉觸犯「洗黑錢」罪行，兩人帳戶內五十萬元...
2020-06-24
中印邊境談判有新進展，據印媒引述印度政府消息指，兩國軍方高層周一會晤十一小時後，雙方同意從邊界撤軍。而中方外交部就指，中印軍長級會晤均同意推動事態降溫。同日印媒報道，印度一輛滿載重型設備的貨車試圖通過...
2020-06-24
北韓因不滿脫北者從南韓散播反朝傳單而令兩韓關係陷入緊張，不料周二又有脫北者團體無視南韓統一部禁令，在兩韓非軍事區內的坡州，利用氦氣球向北韓發放五十萬份傳單。南韓統一部對脫北者團體試圖散佈反朝傳單深表遺...
2020-06-24
九龍塘指標豪宅畢架山一號，區內名校林立，以下為大家帶來一個地下連花園單位，實用面積1456方呎，設4房1套。全屋亮麗舒適，賣點之一是相連3500方呎翠綠花園，讓住戶在鬧市中盡享綠意。 九龍塘畢...
2020-06-24
美國白宮貿易顧問納瓦羅指中美貿易協議已經「告吹」，消息觸發杜指期貨曾瀉逾400點，隨後他與美國總統特朗普分別澄清有關說法被誤解，特朗普更稱兩國貿易協議「完好無缺」，投資者緩解對貿易協議破裂的擔憂，帶動...
2020-06-24
曼城英超重啟即氣勢如虹，上周先三球淨勝阿仙奴，周一又5:0炒般尼。尚差五分便首奪英超錦標的紅軍也不敢怠慢，以免夜長夢多，領隊高普和隊長佐敦軒達臣都下令，今晚地頭對水晶宮精銳盡出不勝無歸！（Now621、4K 611台周四凌晨3:15直播） 曼城在復賽後取得兩連勝，勢如破竹。相反，一哥利物浦周日英超復賽首戰僅作客0:0悶和拖肥糖，雖然領先優勢仍多達二十分，但今仗再吃悶棍的話，下輪造訪藍月前氣勢盡失。隊長佐敦軒達臣立即下令今場要拚命重返勝軌：「水晶宮上周六（作客2:0勝般尼茅夫）表現十分出色，今仗肯定十分難踢，所以大家一定要使出渾身解數。我們上仗在敵軍心腹地帶做得不好，今次一定...
2020-06-24
夏日彩妝新系列正式登場，色彩豐富加上靚靚包裝，自然成為賣點。假如閣下跟筆者一樣，在疫情下已無買化妝品一段長時間，現正是時候好好獎勵自己。今次編輯部精選四大彩妝系列，啱心水就馬上入貨吧。 Dior 活潑...
2020-06-20
懷第二胎的陳凱琳（Grace）昨日踏入29歲，她亦趁生日發放一輯穿上裸色孕婦貼身衣着靚相益Fans，而她的老友龔嘉欣則在社交網，分享聯同陳凱琳的50歲老公鄭嘉穎父子及譚凱琪等，齊陪壽星女打邊爐慶生的相...
2020-06-24
根據政府統計處2019年的統計數字指出，本港約有360萬名市民擁有醫療保險，當中約100萬人只依靠僱主所提供的公司醫療保障，佔整體人口約16%。然而公司醫保未必能全數保障您的醫療所需。 香港保險業聯會...
2020-06-24
第五場「駿爵士」上次眼見影贏「南區寶」，結果判輸，賽後方嘉柏要求重看終點相片。姑勿論投注者如何不甘，上回派彩已作實，多講亦無用。今次相隔三周，兩駒又再遇，仇人見面份外眼紅，預料必有惡鬥。今場快馬不算多，按理以「南區寶」早段的速度應可照樣搶欄，跑法仍然着數。始終「駿爵士」為後上型，跑最短途肯定較為輸蝕；若果要捧場的話，筆者依然票投「南區寶」。 第九場「知道必勝」 自從均速變後追之後，演出愈來愈進步。上次雖然不敵今次又同場的「明駿之星」，一來檔位不及對手理想，再者當晚大利前置馬匹，此駒才力追不及。今次兩駒再遇，負磅拉闊至十六磅之餘，前駒更找來莫雷拉操刀，已有能力反先對手，贏馬而...
2020-06-24