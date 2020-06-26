日乙明日重開 天鵝搶攻風林

正當歐洲各地聯賽陸續重開，日本球壇亦接力上演，本周末先有日乙重啟第二輪賽事，下周就輪到日職。明午日乙焦點是甲府風林主場對新潟天鵝，客軍首輪派遣六位外援及入籍兵上陣即大捷，今仗「六鬼拍門」可再下一城。



新潟天鵝去季以升班為目標，但最終只得第十名，今屆捲土重來聘請前巴塞隆拿青年軍教頭艾爾拔佩治執教，再簽入六位外援及入籍兵。後者首輪作客群馬草津溫泉，便安排西班牙中堅馬奧奴、烏拉圭防守中場干沙路干沙利斯、巴西進攻中場施雲奴，以及祖藉紐西蘭的入籍中堅舞行龍和秘魯出生的入籍左翼羅美路法蘭克正選，結果後者攻入一球，另一巴西中鋒法比奧後備上陣亦建一功，輕鬆派三蛋位居榜首。







巴塞式六鬼拍門



該隊在疫情後繼續保持狀態，早前友賽日職勁旅鹿島鹿角，憑守將堀米悠斗一箭定江山勝1:0，教練佩治矢言今仗要繼續贏下去：「我是新潟天鵝近年首位外籍教練，感謝他們的信任。球會一直幫助我融入日本的生活，我會將巴塞的踢法帶到球會，目標是一直贏下去並升上日職。」



主隊甲府風林去季日乙後上取得第五名得以出席升班附加賽，但在首圈不敵德島漩渦無緣事隔兩季重返日職。該隊今屆有尼日利亞射手彼得烏達卡和巴西右翼艾拿奴離隊，攻力受損下首輪作客與弱旅町田澤維亞互交白卷，今仗難敵新潟天鵝。







甲府風林 vs 新潟天鵝



星期六3



周六下午5:00



頭條推介



客勝 (3.15倍)



波膽0:2 (15倍)







漩渦再起浪 愛媛必遭淹



上季於日乙取得第四名的德島漩渦，今季聯賽首輪延續強勢，憑中場西谷和希大演帽子戲法主場3:0輕取東京綠茵。該隊明午作客實力平平的FC愛媛再望反客為主，客勝屬信心之選。



德島漩渦上季在射手河田篤秀攻入十四球下，於日乙以第四名衝線躋身升班附加賽，可惜在決賽與日職球隊湘南比馬踢和1:1，根據賽制無緣升班。他們今屆簽入十名新兵加強實力，首輪即憑由櫪木SC來投的中場西谷和希戴帽，地頭三蛋贈東京綠茵，演出對辦，今仗有力再下一城。



相反FC愛媛在首輪主場1:2不敵松本山雅，日乙跨季四連敗。再者他們陣中多位主力如門將岡本昌弘、前鋒兼隊長西田剛都年過三十歲，狀態難及時操起，今仗勢無還擊之力。







FC愛媛 vs 德島漩渦



星期六1



周六下午5:00



頭條推介



客勝 (1.77倍)



波膽0:1 (5.50倍)







日乙今輪其他推介



東京綠茵 vs 町田澤維亞



星期六2



周六下午5:00



頭條推介



主勝 (2.55倍)



東京綠茵首輪雖大敗，幸其實力遠勝町田澤維亞，聯賽重開回師主場穩贏。







金澤薩維根 vs 松本山雅



星期六4



周六下午5:00



頭條推介



和 (2.95倍)



松本山雅今季大換血，需時間磨合。然而金澤薩維根欠主場威力，捧和局。







岡山綠雉 vs 山口雷法



星期六5



周六晚上6:00



頭條推介



主勝 (1.87倍)



岡山綠雉有前南韓國腳李勇載攻堅，去季鬥山口雷法亦一勝一和，撐主勝。







千葉市原 vs 大宮松鼠



星期六6



周六晚上6:00



頭條推介



主勝 (3.45倍)



千葉市原今季重組力圖中興，首輪勝FC琉球表現對辦，今仗可挫大宮松鼠。







山形山神 vs 櫪木SC



星期六7



周六晚上6:00



頭條推介



主勝 (1.67倍)



櫪木SC續以護級為目標，作客去季排第六位的山形山神不寄厚望，取主勝。







群馬草津溫泉 vs 水戶蜀葵



星期六8



周六晚上6:00



頭條推介



客勝 (1.87倍)



升班馬群馬草津溫泉首輪淨吞新潟天鵝三蛋，實力難立足日乙，勢必再敗。







長崎成功丸 vs 北九州向日葵



星期六9



周六晚上6:00



頭條推介



入球大(2.5球) (2.15倍)



主隊有兩大射手玉田圭司和域陀伊巴保在陣，今仗不愁埋門機會演入球騷。







京都不死鳥 vs 磐田山葉



星期日1



周日下午5:00



頭條推介



客勝 (2.25倍)



褪色勁旅交鋒，不死島去季多次大戰失利，今仗難敵日職降班的磐田山葉。







FC琉球 vs 福岡黃蜂



星期日3



周日下午5:30



頭條推介



主勝 (3.05倍)



FC琉球去季雙殺福岡黃蜂，今仗在四十歲傳奇中場小野伸二帶領下勢可再勝。







