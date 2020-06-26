英足盃8強 明晚開戰

李城車仔均勢買和



英超復賽十日踢完兩輪共二十場賽事，以及兩仗補賽後，本周末實行「雙料娛樂」，英格蘭足總盃八強以及第三十二輪英超同時上演。四支豪門曼城、曼聯、車路士和阿仙奴在英足盃分途出擊，為四強席位而戰。



四場英足盃八強賽事中，以李斯特城主場對車路士最有機會未能於九十分鐘分出勝負。事關兩隊於英超分列三、四位實力接近，彼此又各自有盃賽殺手伊恩拿祖和巴克里在陣，加上雙方近三次交手俱打和，今仗不妨捧和局。







伊恩拿祖VS巴克里



李斯特城和車路士目前的處境相若，聯賽排三、四名，被榜首利物浦及曼城甩開，跟身後曼聯等隊亦有一段距離，足總盃就成為餘下賽季最大目標。今仗雙方各不相讓，以彼此相若的實力衡量，已有和波基礎。再者狐狸前鋒伊恩拿祖在過去四場本土盃賽攻入三球；藍獅進攻中場巴克里亦在今季三場足總盃有兩球進帳，彼此都有入球本錢。



更何況，兩軍近三次英超交手悉數打和，包括今屆首循環先在車路士主場各一言和；次循環亦在李斯特城地頭賽和2:2，再配合雙方曾在一七至一八球季足總盃八強交手，九十分鐘亦踢和1:1，今仗獅狐之爭再支持和局，還可兼顧1:1波膽。







李斯特城 vs 車路士



星期日22



周日晚上11:00



頭條推介



和



波膽1:1







副將攻盃賽 紅魔買得「諾」



明晚曼聯作客諾域治，是八強中形勢最明朗一仗。紅魔實力遠勝主隊之餘，今季盃賽無論派主力或副選出戰都能保持佳績，加上金絲雀目前於英超敬陪末席，要分心護級今仗未必全力以赴，令曼聯勝算更濃，一於熱捧客勝。







蘇B派恩哈路夠殺



曼聯領隊蘇斯克查今季於盃賽有時會安排全主力出戰，亦試過以正副選混合及用年青小將為骨幹。無論這名挪威籍教頭如何安排，球隊都能保持佳績，在十八場各項盃賽收錄十二勝四和二負佳績。當中一月借入的射手恩哈路於各盃賽上陣四次，收錄四球、一助攻，今仗勢成諾域治心腹大患。主隊目前於英超包尾，難免將注意力放在聯賽身上，今仗更無力抵抗紅魔，客勝穩開。







諾域治 vs 曼聯



星期六42



周六深夜12:30



頭條推介



客勝 (1.39倍)



波膽0:1 (6.75倍)







其餘英足盃推介



錫菲聯 vs 阿仙奴



星期六6



周日晚上8:00



錫菲聯於今季英超鬥阿仙奴收錄一勝一和，今仗挾地利有力再贏一仗。同時上述兩仗俱開2.5球「細」，可補飛細盤。



頭條推介



主勝







紐卡素 vs 曼城



星期日34



周日深夜1:30



藍月於英超被利物浦拋離後，已將目標轉為盃賽三冠王。他們挾英超復賽後強勢，勢大勝喜鵲，捧客勝及3.5球「大」。



頭條推介



客勝