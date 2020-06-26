﻿穩挫華拉度列 西維爾翼襲

西維爾副選翼鋒蒙尼亞艾哈達迪於西甲復賽後，獲教練路柏泰基重用且表現出色，上仗後備上陣也為球隊射入扳平一球。今晚聯賽主場出擊，他和頭號射手奧甘波斯一左一右，有力撕破華拉度列的防線，讓球主客和讓一球「主勝」無問題。（Now632台周六凌晨4:00直播）



蒙尼亞艾哈達迪復賽首三輪西甲連續正選上陣，上仗先任後備，下半場入替即建功助西維爾2:2逼和維拉利爾，四戰交出一球一助攻助球隊一勝三和未嘗一敗。路柏泰基讚賞道：「此子拚勁十足，把握力又強，於前線作用很大。」



輪休過後再搏殺



上仗和蒙尼亞艾哈達迪一同輪休的還有右翼奧甘波斯，此子今季西甲累積十一球是陣中首席射手，兩人今晚勢齊復任正選，有望合力摧毀華拉度列防線。後者上仗主場1:1和基達菲，聯賽已連續三仗不勝僅兩和一負，對西維爾又四連敗，今晚作客形勢不容樂觀，受讓一球亦捧不過。