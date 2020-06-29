戴治表忠穩軍心 般尼「晶」神衝擊前十

有傳般尼領隊戴治因不滿球會處理球員續約手法而打算離隊，惟他近日粉碎相關謠言，更豪言要領軍於英超衝上前十名。有主帥派定心丸，該隊眾志成城，今晚聯賽作客可望擊敗有主力韋費特沙夏因傷上陣成疑的水晶宮，捧客勝。（Now621台周二凌晨3:00直播）



般尼有四名一隊球員本月三十日約滿將成自由身，戴治早前公開批評會方未有及時跟他們續約，故盛傳有離心，並獲阿士東維拉青睞。不過，這名四十九歲領隊日前澄清：「我和球會仍有兩年約，不會受這些傳言影響。己隊排第十一位，我的目標是前十名衝線。」



水晶宮缺沙夏賓迪基



水晶宮上仗作客0:4大敗予利物浦，陣中助攻王翼鋒韋費特沙夏因拉傷小腿肌肉，上陣僅十五分鐘便退下火線，與另一射手賓迪基今仗同樣上陣成疑，勢嚴重打擊球隊攻力。後防還續有湯堅斯和馬田基利缺陣，主隊今晚難阻般尼全取三分，客勝去馬。